Intel presenteerde net als onder andere Microsoft, Google en Samsung de financiële cijfers afgelopen week. Daaruit bleek dat het een winstgevend kwartaal achter de rug heeft, mede dankzij de forse inkrimping die het bedrijf onder leiding van Pat Gelsinger heeft ondergaan. Ook blikte de chipgigant tijdens de earnings call vooruit op de rol die AI in de productenlijn gaat spelen.

Intel behaalde een kwartaalomzet van 12,9 miljard dollar (11,7 miljard euro), dat 15 procent lager uitviel dan dezelfde periode in 2022. Toch was dat wegens de niet al te indrukwekkende vraag op de pc-markt beter dan verwacht. Het bedrijf kwam uit op een nettowinst van 1,5 miljard dollar (1,36 miljard euro).

Ondertussen konden Google en Microsoft ook rekenen op goede kwartaalcijfers, vooral dankzij de opleving van de cloud.

De AI-hype zorgt voor vraag, maar niet bij CPU’s

In tegenstelling tot Nvidia heeft Intel nog niet kunnen profiteren van de hype rondom AI, die tot een reusachtige GPU-vraag heeft geleid. Organisaties willen massaal Nvidia-hardware aanschaffen of ze in externe datacenters aanspreken voor AI-doeleinden, maar concurrenten AMD en Intel lopen op prestaties achter.

Wel denkt CEO Pat Gelsinger dat er in de toekomst kansen zijn op AI-gebied. “Onze strategie is om AI te democratiseren,” liet hij weten tijdens de earnings call. “We maken ons sterk voor een open ecosysteem met een volledige suite aan silicium en software-IP om AI aan te drijven van cloud tot enterprise, netwerken, edge en client, langs data prep, training en inference in zowel discrete als geïntegreerde oplossingen.” Met andere woorden: AI-capaciteiten in elk stukje Intel-hardware.

De opzet van AI-hardware lijkt voor in de toekomst nog wat onduidelijk. Daar waar Nvidia bijvoorbeeld investeert in de beschikbaarheid van een AI-supercomputer in de cloud, denkt men bij Qualcomm dat allerlei kleinere lokale apparaten samen voor indrukwekkende prestaties op dit gebied kunnen leiden. Intel is wat dat betreft goed gepositioneerd om op alle fronten mee te doen: de grotere GPU-plannen staan nog in de kinderschoenen, maar er zullen uitgebreide AI-capaciteiten in de toekomstige chips voor laptops en desktops zitten. Hier hintte het bedrijf vorig jaar al naar.

