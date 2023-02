Intel heeft een aantal nieuwe Intel Xeon-processors uitgebracht voor gebruik in workstations. De Intel Xeon W-3400 en Intel Xeon W-2400 workstation processors bieden onder andere betere prestaties en platformmogelijkheden, aldus de chipgigant.

De nieuwe Intel Xeon-processors richten zich speciaal op gebruik in krachtige desktop workstations. Workstations worden veel gebruikt in de media-, entertainment-, engineering- en data science-sectoren, waar ze vaak wat meer rekenkracht voor hun werkzaamheden nodig hebben.

De nieuwe Xeon-processors doen precies dat, meer rekenkracht bieden. Ook moeten de nieuwe Xeon-processors ervoor zorgen dat de workflows van de genoemde professionals nooit last hebben van interrupties of ander ongemak. Dit door meer betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudsmogelijkheden te leveren.

Onderliggende technologie

De Intel Xeon W-3400- en W-2400-processors beschikken onder motorkap over maximaal 56 cores in een single socket en een kloksnelheid van maximaal 4,8 GHz met behulp van de Intel Turbo Boost Max Technology 3.0. Dit moet gebruikers zeer hoge rekenkrachtprestaties geven voor dagelijkse workloads, aldus Intel.

De Intel Xeon w9-3495X is het absolute topmodel uit deze series van nieuwe Xeon-processors. Deze versie is volgens de fabrikant de meest krachtige desktop workstation-processor die ooit is gebouwd. Dit model beschikt onder meer over een herontworpen geheugencontroller en een grotere L3 cache.

Overige features en beschikbaarheid

Andere technologie waarover beide processorseries beschikken is onder meer tot 105 MB aan L3 cache voor verbeterde prestaties en databeheer en 8 kanalen aan DDR5 RDIMM-geheugen tot een maximum van 4TB en grotere geheugenbandbreedte. Hiermee kunnen grote datasets en geheugenintensieve workloads worden geladen.

Daarnaast beschikken de processors over ECC-geheugen en RAS-technologie, tot 112 CPU PCIe 5.0 lanes op de Intel Xeon W-3400-processors en tot 64 CPU PCIe 5.0 lanes voor de Intel Xeon W-2400 processors. Dit ter ondersteuning van multi-GPU’s, SSD’s en netwerkkaarten. Hiermee kunnen gebruikers hun systemen zo optimaal mogelijk configureren.

Verder is ook nog geïntegreerde Wi-Fi 6E aanwezig voor netwerkconnectiviteit, overclockingfunctionaliteit voor DDR5 XMP 3,0 RDIMM-geheugen, integratie van derde generatie Intel Deep Learning Boost-functionaliteit en Intel vPro-technologie voor meer hardwaregebaseerde securityfunctionaliteit.

De Intel Xeon W-3400 en -W-2400 series zijn vanaf vandaag te bestellen door OEM-partners. De levering van deze processors start volgende maand. De kosten van deze processors liggen tussen de 359 dollar voor het instapmodel Intel Xeon w3-2423 en tot 5.889 dollar voor de eerder genoemde high-end Intel Xeon w9-3495X-processor.

