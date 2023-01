Intel heeft een nieuwe Intel Core i9-processor voor desktops geïntroduceerd. Volgens de chipgigant is de Intel Core i9-13900KS de eerste desktopprocessor met een kloksnelheid van 6 GHz.

De kloksnelheid van 6 GHz wordt bereikt door het toepassen van Thermal Velocity Boost en Adaptive Boost Technology. De eerste technologie helpt bij het versnellen van de kloksnelheid van de processor tot 100 MHz wanneer het onder een bepaalde temperatuur opereert. De tweede technologie zorgt voor een toename van de prestaties wanneer twee of meer van de cores van de processor actief zijn.

Raptor Lake-architectuur

De dertiende generatie Intel Core i9-13900KS-processor is gebaseerd op de Intel Raptor Lake-architectuur. Deze architectuur is gebaseerd op een verbeterde versie van het 7-nanometerprocedé van de chipgigant. Raptor Lake-processors beschikken over twee sets aan cores, één voor prestaties en de andere voor een efficiënter energiebeheer.

De Intel Core i9-13900KS beschikt over in totaal 24 cores die maximaal 32 threads kunnen hebben. Acht van deze cores zijn gebaseerd op het Raptor Cove-chipontwerp voor het draaien van software en workloads die veel rekenkracht nodig hebben. Dit chipontwerp biedt een tot 600 MHz hogere kloksnelheid en biedt tegelijkertijd ook meer cachegeheugen.

Daarnaast beschikt de processor over 18 cores die prestaties inruilen voor meer energie-efficiency. Deze cores zijn op een ander chipontwerp, Gracemont, gebaseerd. Binnen de Raptor Lake-architectuur is dit specifieke chipontwerp, dat ook in andere processors wordt toegepast, voorzien van een extra cache voor het stroomlijnen van dataprocessen.

Meer Raptor Lake-processors op komst

Intel verwacht dat de nieuwe processor vooral bij gamers in trek zal zijn. Met de nieuwe kloksnelheid kunnen zij de prestaties van hun (gaming) desktops nog verder vergroten, zo geeft de techgigant aan.

De Intel Core i9-13900KS is niet de enige processor die met de Raptor Lake-architectuur beschikbaar komt. Tijdens CES 2023 debuteerde de chipgigant ook vele andere processors op basis van deze architectuur, zoals de Intel Core i9-13980HX met 24 cores en een kloksnelheid van 5,6 GHz.

Tip: Intel vernieuwt processoraanbod voor laptops en IoT-apparaten