De ICT-systemen van de Belastingdienst kunnen voorlopig geen grote fiscale veranderingen aan. Pas tegen 2026 is meer mogelijk.

Dit stelt verantwoordelijk staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij in een Kamerbrief. De systemen kampen al langere tijd met grote problemen bij het doorvoeren van nieuwe fiscale beleidsmaatregelen. De systemen zijn vaak verouderd en zijn aan vervanging toe.

De constante druk van nieuwe fiscale beleidsmaatregelen zet de vernieuwingsprocessen onder grote druk, stelt de staatssecretaris in zijn brief aan de Tweede Kamer. De oude systemen kunnen de druk nauwelijks aan en hierdoor komen de vernieuwingsprocessen steeds vaker op het tweede plan.

Beleidsluwe periode gewenst

In zijn Kamerbrief pleit de staatssecretaris daarom voor een ‘beleidsluwe periode’. In deze periode waarin weinig nieuwe fiscale wetgeving door de Belastingdienst moet worden doorgevoerd, kan de dienst zich gaan richten op het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan de eigen ICT-systemen en de gewenste modernisering “succesvol en volgens de planning af te ronden.”

Dit zou rond 2026 zijn beslag kunnen krijgen, verwacht Van Rij. Hiervoor is nu een meerjarenplanning opgesteld. Dit is volgens de staatssecretaris een grote verandering, aangezien tot nu toe nog alleen jaarplannen voor de ICT-omgeving werden gemaakt. Na 2026 zou de Belastingdienst weer meer ruimte hebben om nieuwe fiscale beleidswijzigingen soepel te kunnen doorvoeren.

900 verschillende applicaties

In zijn Kamerbrief geeft de staatssecretaris ook een update over de stand van zaken op ICT-gebied bij de Belastingdienst. Deze staan er rooskleuriger voor dan in het vorige kabinet-Rutte III, maar er is nog steeds veel werk aan de winkel.

Het ICT-landschap van de Belastingdienst bestaat nu uit 900 applicaties en 17 ketens, incuslief de ondersteuning aan de Dienst Toeslagen en de Douane. Daarnaast voert de Belastingdienst uiteenlopende (niet-fiscale) taken uit voor andere overheidsorganisaties die ook van invloed zijn op het ICT-portfolio en het aantal beschikbare beheeruren.

Wat betreft dit laatste, in zijn brief geeft Van Rij aan dat twee derde van de beschikbare beheerdagen opgaat aan ICT-beheer en onderhoud. Het gaat om werkzaamheden voor het datacenter van de Belastingdienst en het bewaken van de cybersecurity in het eigen SOC.

Mogelijke vertragingsfactoren

Van Rij waarschuwt wel dat de nu opgestelde meerjarenplanning vertraging kan oplopen. Het succes van deze planning is afhankelijk van veel factoren. Denk daarbij aan het afronden van het onverwachte extra werk door de pandemie -het terugbetalen van coronaschulden door bedrijven bijvoorbeeld -, de btw- en accijnsverlagingen door de energiecrisis en het arrest van de Hoge Raad dat de oude vermogensbelasting in strijd was met de Europese mensenrechten. Juist deze laatste correctie van box 3 is één van de grootste bottlenecks voor de ICT-systemen van de Belastingdienst.

Verder ziet Van Rij ook het gebrek aan geschikt personeel als een belangrijke factor die voor vertraging van de ICT-plannen van de Belastingdienst kan zorgen.

Binnenkort gaat de staatssecretaris van Financiën in debat met de Tweede Kamer over de toestand van de ICT-systemen bij de Belastingdienst.

