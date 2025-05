Belastingdienst: IT bestaat voor 19,3 procent uit verouderde systemen

Waar de ficus in 2023 nog vertrouwde op 20 procent verouderde IT-systemen, is dat in 2024 nog 19,3 procent.

Dat schrijft de Belastingdienst in zijn jaarrapport. De beschikbare capaciteit voor IT-projecten nam toe tot 668.000 IV-dagen, waarvan er 664.000 zijn gerealiseerd. Tegelijk kampt de fiscus nog met uitdagingen: twee moderniseringsprojecten lopen vertraging op en de ambities rondom datamodellering zijn niet gehaald.

Het informatieplan van de Belastingdienst, dat eind 2024 naar de Tweede Kamer is gestuurd, geeft richting aan het meerjarenportfolio (MJP) voor de komende jaren. Van de beschikbare 584.000 IV-dagen voor de Belastingdienst is bijna de helft besteed aan modernisering van verouderde ICT-systemen.

Ongeveer 20 procent van de capaciteit ging naar de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. De overige capaciteit was nodig voor onderhoud, jaarwerk en productie. Het MJP bestaat in totaal uit zo’n 400 projecten, waarvan 19 projecten meer dan 5 miljoen euro kosten en op het Rijks ICT-dashboard staan.

Afname technische schuld

De modernisering van het ICT-landschap heeft geleid tot een lichte daling van de technische schuld. Deze indicator, die laat zien hoe verouderd de systemen zijn, nam af van 20 procent in 2023 tot 19,3 procent in 2024. Dat lijkt een bescheiden verbetering, maar is belangrijk voor de toekomstbestendigheid van de systemen.

Van de negen projecten die gericht zijn op het uitfaseren van de verouderde programmeertaal Cool:gen, heeft de Belastingdienst bij zeven projecten de geplande voortgang geboekt. Deze zullen volgens verwachting in 2026 worden afgerond. Bij twee projecten, ABS4 en HLP5, loopt men echter tegen vertragingen aan, waardoor de afronding is verschoven naar 2027.

Een belangrijke stap voorwaarts is de aanbesteding voor een nieuw omzetbelastingsysteem, die in 2024 is uitgevoerd. Na een juridische procedure is de opdracht op 20 maart 2025 definitief gegund. Dit systeem moet het verouderde btw-systeem gaan vervangen.

Ambitieuze datamodellering blijft achter

Minder succesvol verlopen zijn de plannen voor een nieuwe manier van datamodellering. Het doel hiervan is alle gegevens eenduidig te beschrijven in relatie tot wet- en regelgeving. Deze ambitie is in 2024 niet gehaald, vooral door druk op andere prioriteiten binnen het portfolio.

De Belastingdienst onderzoekt samen met ketenpartners welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om deze ambitie alsnog te realiseren. In het eerste kwartaal van 2025 moet dit leiden tot een programmaplan waarin de aanpak rondom het modelleren verder is uitgewerkt.

Juist een goede datamodellering is essentieel om de analytics-omgeving van de Belastingdienst te verbeteren. De achterblijvende voortgang op dit gebied kan gevolgen hebben voor de datakwaliteit en het vermogen om gegevens goed te analyseren voor betere dienstverlening.

Tip: Belastingdienst schond privacyregels met RAM-database