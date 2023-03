Intel heeft zijn roadmap voor server GPU’s aangepast. Verschillende lijnen server GPU’s, zoals de Rialto Bridge en de Lancaster Sound, worden niet verder ontwikkeld. Deze GPU-lijnen worden vervangen door daarop volgende, al geplande, iteraties.

Dat blijkt uit een update van Jeff McVeigh (Corporate Vice President, Interim General Manager, Accelerated Computing Systems and Graphics). In het bericht wordt aangekondigd dat verschillende komende iteraties van deze producten komen te vervallen.

Stap naar Falcon Shores GPU’s

Een belangrijke wijziging is het schrappen van de Intel Rialto Bridge server GPU-lijn voor high performance computing (HPC). Deze server GPU’s, de beoogde opvolger van de nu in het Intel Datacenter Max GPU-portfolio verkochte Ponte Vecchio GPU-lijn, had medio dit jaar beschikbaar moeten komen.

In plaats van de Intel Rialto Bridge GPU’s gaat de chipfabrikant nu verder met zijn Intel Falcon Shores-portfolio aan GPU’s die pas in 2025 beschikbaar moeten komen. Meer specifiek kondigt Intel aan dat het vanaf nu een tweejaarlijkse update van zijn serverportfolio gaat gegeven. Hiermee wil de chipgigant tegemoet komen aan zijn klanten om meer waarde uit hun laatste serie server GPU’s te halen. De uitrol van de Falcon Shores GPU’s waren eerder voor 2024 voorzien.

De Intel Falcon Shores GPU’s zijn de eerste server GPU’s van de chipgigant die zowel een CPU als GPU combineren. Dit met behulp van een op chiplets gebaseerde architectuur. Deze chiplet-architectuur, waarbij de onderdelen van zowel Intel als andere leveranciers kunnen komen, is vooral geschikt voor het afhandelen van veel eisende workloads, zoals HPC- en AI-oplossingen.

De eerder ontwikkelde Intel Rialto Bridge-architectuur was echter alleen een incrementele verbetering van de huidige server GPU-architectuur en dus niet echt geschikt voor veel eisende oplossingen. Daarom wordt de introductie van deze specifieke GPU-serie niet voortgezet, zo geeft Intel aan.

Schrappen Flex Lancaster Sound GPU’s

Een tweede opmerkelijke beslissing ten aanzien van de GPU-roadmap is het schrappen van de Lancaster Sound-GPU’s in het Intel Flex-portfolio van cloud gaming en media encoding GPU’s. In plaats van de Lancaster Sound GPU’s wordt nu ingezet op de opvolger van deze series; Melville Sound.

Ook hier geeft de chipgigant aan dat de Lancaster Sound GPU’s alleen incrementele verbetering waren van de bestaande Intel Flex-series GPU’s en dat de opvolger een grote architectuurstap voorwaarts is. Vandaar dat Intel heeft besloten de ontwikkeling van de Melvill Sound GPU’s te versnellen.

Deze nieuwe generatie van GPU’s moet vooral meer grote verbeteringen brengen op het terrein van prestaties, features en de workloads die het mogelijk kan maken, stelt Intel in zijn aankondiging. Wanneer de Mellvile Sound GPU’s beschikbaar komen, is nog niet bekend. Ook dit zou 2025 zijn en hanteert Intel hiervoor een tweejaarlijkse vernieuwingscyclus.

Ook zet de chipgigant flink in op het updaten van zijn softwareportfolio voor zijn MAX- en Flex-series portfolio’s. Dit voor onder meer prestatieverbeteringen, nieuwe features, meer ondersteuning voor besturingssystemen en nieuwe uses cases voor toepassingen van deze GPU’s.

