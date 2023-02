Intel gaat de bestelling 3nm-chiplets bij de Taiwanese chipfabrikant TSMC mogelijk uitstellen. De te produceren chiponderdelen zijn bedoeld voor de nieuwe generatie Intel Arrow Lake-processors.

Volgens bronnen van Digitimes gaat de Amerikaanse chipgigant de bestelling van de op Intel 3 node gebaseerde processoronderdelen aanpassen vanwege kostenbesparingen en de verminderde vraag naar processors. De bestellingen zou uitgesteld worden tot het vierde en laatste kwartaal van 2024.

Dit zou verder betekenen dat de nieuwe generatie Intel Arrow Lake-processors pas laat in dat kwartaal of in het eerste kwartaal van 2024 beschikbaar komen. Dit in plaats van het derde kwartaal van volgend jaar dat de eerdere voorspelling was.

Arrow Lake-technologie

De Intel Arrow Lake-processors zijn opgebouwd uit een centrale op Intel N3 of 3 nanometer gebaseerde CPU-unit met gegroepeerd ‘tiles’ of chiplets. Deze chiplets handelen verschillende functionaliteit van de processor af, zodat deze snellere prestaties kan leveren en ook energiezuiniger kan werken. De chiplets die door TSMC voor deze Arrow Lake-processor moeten worden geproduceerd, handelen de GPU-functionaliteit af.

Roadmap verder ongewijzigd

Aan de roadmap voor Intel-processors voor dit en het komende jaar lijkt verder niets veranderd. De Intel Raptor Lake-processors voor onder meer workstations komen later dit jaar op de markt, net als de zakelijke generatie Meteor Lake-processors.

Bij deze laatste serie ook op tiles gebaseerde Intel N4 of 7 nanometer processors werkt de Amerikaanse chipgigant ook met TSMC samen. De Taiwanese chipfabrikant maakt hiervoor de 5nm GPU- en de 6nm SoC-chiplets. Ook gebruikt deze serie van processors voor het eerst de state-of-the-art EUV-technologie in het productieproces.

Lees ook: Intel geeft meer inzicht in nieuwe Meteor Lake-processors