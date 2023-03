De Nederlandse IT-detacheerder Linden-IT heeft zijn werkzaamheden uitgebreid naar Zweden. Hiermee zet het bedrijf naar eigen zeggen een volgende stap in zijn internationale groeiambities.

De in de Zweedse hoofdstad Stockholm geopende vestiging is de tweede buitenlandse locatie van de Nederlandse IT-detacheerder. Eerder opende Linden-IT al een kantoor in Portugal.

Via de Zweedse vestiging gaat de detacheerder in eerste instantie IT-medewerkers bij klanten plaatsen. Vooral gaat het hierbij om cloud- en supportmedewerkers en applicatieontwikkelaars. In een later stadium wil Linden-IT in Zweden ook IT-medewerkers gaan opleiden.

Bedienen van krappe IT-markt

Een belangrijke reden voor de uitbreiding naar het Scandinavische land is dat net als in Nederland de arbeidsmarkt voor IT-medewerkers daar zeer krap is. “Door de manier waarop wij IT-professionals en trainees werven, kunnen we lokale bedrijven helpen in hun strijd tegen deze personeelstekorten. Doordat er sprake is van een vergelijkbare markt en het alom geaccepteerd is om met detachering te werken, is Zweden interessant voor ons. Bovendien kunnen we door deze uitbreiding klanten gaan bedienen die op beide locaties aanwezig zijn”, geeft oprichter en CEO van Linden-IT Gerbert-Jan Valk aan.

Voor een soepele marktintroductie in Zweden heeft Linden-IT Par Wahlin aangesteld als managing director van de vestiging. Hij gaat een team van lokale werknemers leiden. Hij is ook operationeel verantwoordelijk voor het bedrijf en de aansturing van recruiters en accountmanagers.

Internationale ambitie

De uitbreiding van de activiteiten van de IT-detacheerder past in de internationale ambities van Linden-IT. Vooral doordat het bedrijf nu een nieuwe lokale markt gaat bedienen die niet vanuit Nederland wordt ondersteund.

“Portugal was voor ons de eerste internationale stap. Vanuit daar ondersteunen Nederlandse IT-professionals onze werkzaamheden hier in Nederland. De stap naar Zweden is echter volledig gericht op de lokale markt, waardoor die vestiging een losstaande organisatie is met een eigen markt”, zegt de oprichter en CEO.