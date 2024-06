Microsoft investeert 2,96 miljard euro in de uitbreiding van de bestaande datacenters in Zweden. Het bedrijf is aanwezig in het land in de steden Gävle, Sandviken en Staffanstorp. Op alle locaties wordt uitgebreid.

De totale investering van 33,7 miljard Zweedse kronen (2,96 miljard euro) is over een periode van twee jaar gespreid. Daarna moeten 20.000 nieuwe GPU’s operationeel zijn voor het draaien van AI-workloads. Met het initiatief hoopt Microsoft de AI-adoptie in de Scandinavische regio te kunnen aanwakkeren.

Meerdere hardware-aanbieders

De GPU’s zullen deels afkomstig zijn van Nvidia. Dit bevestigde Brad Smith, president van Microsoft. Hij benoemde de H100-GPU’s, die al opgevolgd werd door twee nieuwe generaties. De nieuwe generatie Blackwell-GPU’s zijn sneller in het trainen van LLM’s, maar de marktvraag naar H100 blijft hoog. Het AI-bedrijf van Elon Musk liet recent ook al verstaan dat het de H100-GPU’s zal inzetten voor het ontwikkelen van een supercomputer. Dat project moet afgerond zijn in 2025. Samen met de nu aangekondigde investeringen van Microsoft die lopen tot 2026, is het duidelijk dat de H100-GPU’s nog lange tijd zullen meedraaien voor AI-projecten. Nvidia houdt zelf nochtans een hoog innovatie-tempo aan omdat de technologie snel verder evolueert.

Verder zal Microsoft nog kijken naar de inzetbaarheid van semiconductors van AMD en ook chips van eigen makelij worden in Zweden geïntegreerd. “Je zult zien dat we de chips die we hebben steeds meer diversifiëren”, geeft Smith verder aan.

Uitbreiden in Europa

De Europese regio wordt door Microsoft nog verder uitgebreid. Eerder werden al investeringen in het VK, Duitsland en Spanje aangekondigd. Smith geeft alvast mee dat er nog meer aankondigingen volgen dit najaar. Bij AWS zien we dezelfde beweging, het bedrijf kondigde recent een uitbreiding van de Italiaanse regio aan.