De Belgische IT-consultant Axxes heeft zijn werkzaamheden naar Nederland uitgebreid met een kantoor in Utrecht. Naast ondersteuning van Nederlandse klanten zint de IT-consultant ook op uitbreiding middels projecten voor software engineering.

Met het openen van een kantoor in Nederland zet de IT-consultant een eerste stap over de grens. Volgens de IT-consultant is de groeiende vraag naar IT-consultancy en de bestaande samenwerking met Nederlandse bedrijven een juist moment om een eerste Nederlandse vestiging in Utrecht te openen.

Daarnaast speelt ook de Nederlandse bedrijfscultuur een grote rol. Met een open, transparante en horizontale organisatiestructuur vindt Axxes naar eigen zeggen aansluiting bij het Nederlandse bedrijfsleven.

Geen onbekende

De IT-consultant is geen onbekende in Nederland. Het bedrijf werkt al voor de Nederlandse vestiging van Alphabet. Ook de vestiging van de grote Belgische uitgever DPG Media, die bijna alle Nederlandse kranten in bezit heeft, is een klant van Axxes.

Met de komst van de Nederlandse vestiging wil de IT-consultant het klantenbestand verder uitbreiden. Daarnaast wil het in Nederland ook softwareontwikkelprojecten gaan uitvoeren. Het is de bedoeling dat jonge Nederlandse softwareontwikkelaars hierbij nauw gaan samenwerken met hun Belgische seniorcollega’s. Ook krijgen de Nederlandse collega’s toegang tot de traineeships met individuele coaching.

Bekende speler in België

De Belgische IT-consultant is een bekende speler in eigen land. Axxes richt zich op software-architectuur, softwareontwikkeling, DevOps, cloudoplossingen en diensten op het gebied van kwaliteitsgarantie. Het bedrijf richt zich vooral op IT-consultancy voor de mediasector, de logistiek en de gezondheidszorg. Het bedrijf heeft 150 medewerkers in dienst en meerdere kantoren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Antwerpen.

