Intel heeft een nieuwe versie van vPro uitgerold, aangedreven door 13th Gen Core. Het platform moet betere security, energie-efficiency en prestaties realiseren.

Intel vPro richt zich op pc’s en laptops met de laatste 13th generatie Intel Core-processors aan boord. De update breidt de security flink uit. Zo zouden de nieuwe Intel vPro’s het aanvalsoppervlak 70 procent verkleinen, in vergelijking met vier jaar oudere vPro chipsets.

Ook zijn de nieuwe chipsets strakker geïntegreerd met besturingssystemen en securityoplossingen dan in de oudere versies.

Securitysamenwerking met andere partijen

In samenwerking met Microsoft biedt Intel nu meer op virtualisatie gebaseerde securitymogelijkheden. Integratie met CrowdStrike geeft de Intel Threat Detection-technologie meer mogelijkheden tegen ransomware en software supply chain-aanvallen. Zo is het nieuwe vPro-platform zeer effectief in het ontdekken van ransomware en identificeert nu ook vele types van zero day-aanvallen die nog niet eerder aan het licht kwamen.

Daarnaast ondersteunen zowel de Enterprise- als de Essentials-versies van het hardwareplatform Intel HardwareShield die in samenwerking met antivirussoftware de hele computing stack beschermt tegen bedreigingen of block memory-aanvallen. Ook beschermt de oplossing activiteiten die in het besturingssysteem worden uitgevoerd, zoals system management mode, boot code en firmware.

Hybride architectuur

De laatste Intel vPro chipsets gebruiken een hybride architectuur met twee soorten cores; één voor het leveren van prestaties (P) en een tweede voor meer energie-efficiency (E). De Thread Director orkestreert de taken aan deze twee verschillende soorten cores op basis van de runtime van het OS.

De Dynamic Tuning-functionaliteit verzorgt de kloksnelheden voor beide types cores op basis van de condities van de activiteiten en de systeemparameters. Ook kan deze technologie niet-gebruikte cores uitzetten voor energiebesparing.

Uiteindelijk moet dit leiden tot 65 procent hogere prestaties voor Windowsapplicaties en tot 14 procent mindere kosten dan oudere met vPro-technologie uitgeruste pc’s.

Edge-toepassingen

Voor edge-toepassingen beschikken de nieuwe vPro chipsets van Intel over ingebouwde ondersteuning voor Wifi 6E en beheermogelijkheden op afstand zoals het updaten van het BIOS, ook als een device uitstaat. Andere toegevoegde ondersteuning is er voor Thunderbolt 4.

De nieuwe Intel vPro’s worden verder ondersteund door het Intel Stable IT Platform Program. Hiermee zijn ze gevalideerd voor zowel Windows 11 als Windows 10. Wel ontvangen zij daarmee patches en updates op een lager tempo dan consumenten met de maandelijkse updates.

