Het zakelijke VAST DATA NAS-platform is nu officieel goedgekeurd als een storageplatform voor het DGX SuperPOD AI-ontwikkelplatform van Nvidia.

Volgens VAST DATA is zijn platform de eerste NAS-oplossing die voor de verwerking van grote hoeveelheden AI- en deep learning workloads geschikt is verklaard. De goedkeuring biedt volgens de specialist in high-performance (HPC) storage gebruikers nu een gecertificeerde datastore voor Nvidia DGX SuperPOD.

Dit moet hen helpen met schaalbare prestaties voor machine learning en deep learning workloads, zoals bijvoorbeeld voor generatieve AI-oplossingen. Zo wordt AI eenvoudiger en sneller te gebruiken, maar ook makkelijker te beheren, zo is de gedachte

VAST DATA werkt als sinds 2016 met Nvidia samen voor het integreren van (NAS) high-performance opslagsystemen en AI-oplossingen.

DASE-architectuur als basis

Onder de motorkap biedt VAST DATA zijn eigen DASE-architectuur die de mogelijkheden van high-performance storage nog verder moet uitbreiden. Dit om onder andere data tiers en infrastructuursilo’s tot het verleden te laten behoren

Functionaliteit die deze architectuur levert, zijn onder meer mogelijkheden voor encryptie, authenticatie en extern keybeheer naast een data catalog. Dit om het beheer en de security van data beter te beheren.

De multi-tenantarchitectuur van het VAST DATA-platform moet aanbieders van GPU-diensten de juiste tenant-domeinen opleveren voor het beveiligen en isoleren van data, maar ook QOS-controlemogelijkheden bieden.

Daarnaast zorgen VAST DATA-systemen voor kostenbesparing en nog betere beschermingsmogelijkheden n-1- en 1-n replicatietechnologieën en tot 1 miljoen aan tegen ransomware beschermde snapshots.

