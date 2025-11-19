VAST Data brengt AI Operating System naar Microsoft Azure

VAST Data en Microsoft brengen samen het VAST AI Operating System naar Azure. De samenwerking moet organisaties helpen om hun data- en AI-pipelines te verenigen. Azure-gebruikers krijgen toegang tot VAST’s suite data-services, inclusief unified storage, data cataloging en database-capaciteiten.

VAST Data kondigde tijdens Microsoft Ignite aan dat het AI Operating System beschikbaar zal zijn voor Azure-gebruikers. Het platform moet de volgende golf agentic AI mogelijk maken. Organisaties kunnen straks data naadloos beheren over on-premises, hybride en multi-cloud omgevingen.

Het VAST AI OS draait op Azure-infrastructuur. Klanten kunnen het platform implementeren met dezelfde tools, governance, security en billing frameworks die ze al kennen. “Deze samenwerking met Microsoft weerspiegelt onze gedeelde visie voor de toekomst van AI-infrastructuur”, zegt Jeff Denworth, co-founder van VAST Data.

Azure-gebruikers krijgen toegang tot verschillende mogelijkheden. VAST InsightEngine en AgentEngine draaien intelligente, datagedreven workflows direct waar de data zich bevindt. InsightEngine levert stateless, high-performance compute en database-services die vector search, RAG-pipelines en data-voorbereiding versnellen.

Performance voor model builders

Voor het trainen en uitvoeren van modellen kijkt VAST AI OS naar GPU- en CPU-clusters van Azure. Dit gebeurt via high-throughput data-services, intelligent caching en metadata-geoptimaliseerde I/O. Het platform maakt gebruik van nieuwe Azure Infrastructure-oplossingen, waaronder de Laos VM Series met Azure Boost Accelerated Networking.

Een exabyte-scale DataSpace creëert een unified global namespace. Data-silo’s verdwijnen hierdoor en data-mobiliteit wordt eenvoudiger. Klanten kunnen direct opschalen van on-premises naar Azure voor GPU-versnelde workloads, zonder migratie of herconfiguratie.

VAST’s DataStore ondersteunt file (NFS, SMB), object (S3) en block-protocollen. De VAST DataBase combineert transactionele prestaties met de query-snelheid van een warehouse en de kostenefficiëntie van een data lake. Diverse workloads draaien zo op één platform.

De Disaggregated, Shared-Everything (DASE) architectuur van VAST maakt onafhankelijke schaling van compute en storage mogelijk binnen Azure. Built-in Similarity Reduction minimaliseert de storage footprint en verlaagt kosten voor grootschalige AI-infrastructuur.