2min Infrastructure

VAST Data brengt AI Operating System naar Microsoft Azure

VAST Data brengt AI Operating System naar Microsoft Azure

VAST Data en Microsoft brengen samen het VAST AI Operating System naar Azure. De samenwerking moet organisaties helpen om hun data- en AI-pipelines te verenigen. Azure-gebruikers krijgen toegang tot VAST’s suite data-services, inclusief unified storage, data cataloging en database-capaciteiten.

VAST Data kondigde tijdens Microsoft Ignite aan dat het AI Operating System beschikbaar zal zijn voor Azure-gebruikers. Het platform moet de volgende golf agentic AI mogelijk maken. Organisaties kunnen straks data naadloos beheren over on-premises, hybride en multi-cloud omgevingen.

Het VAST AI OS draait op Azure-infrastructuur. Klanten kunnen het platform implementeren met dezelfde tools, governance, security en billing frameworks die ze al kennen. “Deze samenwerking met Microsoft weerspiegelt onze gedeelde visie voor de toekomst van AI-infrastructuur”, zegt Jeff Denworth, co-founder van VAST Data.

Azure-gebruikers krijgen toegang tot verschillende mogelijkheden. VAST InsightEngine en AgentEngine draaien intelligente, datagedreven workflows direct waar de data zich bevindt. InsightEngine levert stateless, high-performance compute en database-services die vector search, RAG-pipelines en data-voorbereiding versnellen.

Performance voor model builders

Voor het trainen en uitvoeren van modellen kijkt VAST AI OS naar GPU- en CPU-clusters van Azure. Dit gebeurt via high-throughput data-services, intelligent caching en metadata-geoptimaliseerde I/O. Het platform maakt gebruik van nieuwe Azure Infrastructure-oplossingen, waaronder de Laos VM Series met Azure Boost Accelerated Networking.

Een exabyte-scale DataSpace creëert een unified global namespace. Data-silo’s verdwijnen hierdoor en data-mobiliteit wordt eenvoudiger. Klanten kunnen direct opschalen van on-premises naar Azure voor GPU-versnelde workloads, zonder migratie of herconfiguratie.

VAST’s DataStore ondersteunt file (NFS, SMB), object (S3) en block-protocollen. De VAST DataBase combineert transactionele prestaties met de query-snelheid van een warehouse en de kostenefficiëntie van een data lake. Diverse workloads draaien zo op één platform.

De Disaggregated, Shared-Everything (DASE) architectuur van VAST maakt onafhankelijke schaling van compute en storage mogelijk binnen Azure. Built-in Similarity Reduction minimaliseert de storage footprint en verlaagt kosten voor grootschalige AI-infrastructuur.