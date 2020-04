AMD introduceert tweede generatie EPYC 7Fx2-processoren

AMD heeft een drietal nieuwe processoren aangekondigd in zijn AMD EPYC 7Fx2-portfolio van CPU’s. De nieuwe processoren moeten de hoogste per-core prestaties ter wereld gaan leveren en zijn uitermate geschikt voor gebruik in hyperconvergd-infrastrcutuur.

De nu aangekondigde drie processoren of CPU’s, de AMD EPYC 7F32 met 8 cores, de EPYC 7F52 met 16 cores en de EPYC 7F72 met 24 cores combineren de 7-nanometer Zen 2-technologie van de chipsetfabrikant met de AMD Infinity-architectuur. Volgens de fabrikant leveren deze CPU’s de beste systeemprestaties voor hun hyperconverged infrastructuur voor betere prestaties van hun applicaties.

Technologie

De nu gelanceerde drie processoren beschikken naast de Zen2-technologie en de Infinity-architectuur ook over een basis kloksnelheid van minimaal 500 MHz. Daarnaast is ook de L3 cache van de CPU’s uitgebreid. De L3 cache is een soort van onboard geheugen dat het mogelijk maakt om meer data in het circuit te laten stromen en op die manier het rekengebruik versnelt. Verder beschikken de nieuwe chipsets binnen de EPYC 7F32-familie nog over systeemfunctionaliteit als PCIe 4 en DDR4-3200-geheugen.

Geschikt voor datacenteromgevingen

De nieuwe processoren zijn volgens AMD uitermate geschikt voor gebruik in zakelijke datacenteromgevingen. Volgens de chipsetfabrikant gaan door deze nieuwe processoren de prestaties van databases als SQL Servers met 17 procent omhoog, de prestaties van hyperconverged-omgevingen met maar liefst 47 procent en HPC-omgevingen met zelfs 93 procent per core boost voor zogenoemde computational fluid dynamics workloads. Dit alles in vergelijking met processoren van concurrenten.

Met deze betere prestaties kunnen eindgebruikers niet alleen hun applicaties s data laten verwerken. Ook kunnen bedrijven meer waarde uit de individuele cores halen omdat ze sneller werken. Dit levert het vooral voordeel op wanneer zij zakelijke software afnemen op basis van per-core gebruik.

Hardware-leveranciers

Inmiddels hebben een groot aantal infrastructuuraanbieders al aangekondigde de nieuwe processoren in hun datacenter-appratuur te implementeren. Denk daarbij onder meer aan Dell Technologies, HPE en Lenovo. Ook HPC-specialisten Nutanix en Supermicro hebben laten weten de nu uitgebrachte AMD EPYC 7F32-proecssoren te omarmen.

Verder geeft Microsoft aan de zijn databaseplatforms voor de chipsets geschikt te maken. Ook VMware kondigt aan zijn VMware vSphere, vSAN en VMware Cloud Foundation-platforms voor de processoren te optimaliseren. IBM Cloud gaat klanten de prestaties van de nieuwe processoren leveren via zijn public cloudomgeving.

Toekomstige ontwikkelingen

Voor de nabije toekomst geeft AMD aan dat de Zen2 core-architectuur op termijn wordt vervangen door een derde generatie-ontwerp dat de codenaam Milan heeft meegekregen. Milan zal ook een 7-nanometer processor gebruiken maar op basis van een compleet nieuwe architectuur. Daarnaast is de chipfabrikant van plan om in 2022 5-nanometer processoren te gaan introduceren.