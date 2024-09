HPE lanceert ProLiant DL145 Gen11: edge-server met AMD Epyc

Hewlett Packard Enterprise brengt de HPE ProLiant DL145 Gen11 uit. De nieuwe server is bedoeld voor deployment in ziekenhuizen, winkels, banken en productielijnen. Aan boord zit een AMD Epyc-processor met maximaal 64 Zen 4c-cores.

De ProLiant DL145 Gen11 is in verschillende specificaties beschikbaar. De kleinste 4e generatie Epyc-chip bevat 8 cores, terwijl de grootste variant uitgerust is met 64 cores en 128 threads. Het maximale aantal virtual machines is gelijk aan deze thread-count.

Epyc 8004 is een bekende chipgeneratie. Deze serverchiplijn werd door AMD gelanceerd in september 2023 en staat bekend als een efficiënte optie binnen Epyc. De Zen 4c-cores zijn weliswaar iets compacter dan Zen 4, maar bieden een imposante balans tussen prestaties en zuinigheid.

Binnen de ProLiant-lijn wisselt HPE veelal AMD- en Intel-chips af. Toch is het onmiskenbaar dat ook leveranciers als OVHcloud, Lenovo en anderen regelmatig voor Epyc kiezen, een teken van een verschuivende markt in het voordeel van AMD.

Ideaal voor de edge

Dit maakt deze ProLiant-server een voor de hand liggende keuze voor edge-deployment, waar een minimaal verbruik veel voordelen kent. Ook belooft HPE dat het nieuwe aanbod geruisloos het werk verricht. Via de cloud-native oplossing Compute Ops Management kunnen IT-beheerders deze edge-server aansturen op afstand, zodat er geen specialist naar een winkelfiliaal of ziekenhuislocatie hoeft af te reizen voor updates of storingen.

“De HPE ProLiant DL145 is ideaal voor de edge: robuust en compact, met stille akoestiek en energiezuinig, en toch voorzien van veel rekenkracht. Het biedt hoge prestaties, zowel nu als in de toekomst, naarmate de behoeften van onze klanten veranderen,” aldus Krista Satterthwaite, Senior Vice President & General Manager van HPE Compute. “Voor bedrijven met meerdere locaties is het bovendien cruciaal om op afstand servers te kunnen beheren zonder ter plekke IT-experts nodig te hebben. Dit bespaart niet alleen tijd en geld, maar helpt bedrijven ook zich te concentreren op hun kernactiviteiten.”

