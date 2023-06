Oracle bouwt verder aan het aanbod AMD-instances in Oracle Cloud Infrastructure (OCI). De nieuwe OCI Compute E5 instances zijn gebaseerd op de 4e generatie AMD EPYC-processors en komen in drie verschillende smaken. We stellen ze in dit artikel kort aan je voor.

Het partnership tussen Oracle en AMD is inmiddels vijf jaar oud. Tijdens wat toen nog Oracle OpenWorld heette (tegenwoordig CloudWorld) in 2018 kondigden de bedrijven de eerste generatie OCI-instances op basis van AMD-processors aan. Die generatie ging door het leven als E2. Vandaag zien in het vijfde jaar van het partnership de OCI Compute E5-instances het levenslicht. Althans, Oracle kondigt ze vandaag aan. Het plan is om ze in de tweede helft van 2023 beschikbaar te maken voor klanten.

OCI Compute E5 Standard, Dense-IO en HPC

De OCI Compute E5-instances komen beschikbaar in drie varianten. Er is OCI Compute E5 Standard, voor alledaagse workloads. Daarnaast is OCI Compute E5 Dense-IO voor het hosten en werken aan grote databases, bijvoorbeeld voor big data-projecten. Tot slot is er OCI Compute E5 HPC, voor high performance compute workloads zoals AI-training, analytics, simulaties en cluster file systems. Hieronder zie je de kenmerken van de verschillende instances overzichtelijk in een schema:

Uiteraard zijn de prestaties van de E5-instances weer een stuk beter dan die van de E4-instances, de vorige generatie AMD-instances van OCI. Verder zie je hierboven dat de instances ook in verschillende soorten beschikbaar zijn. Oracle noemt dit compute shapes. Bij E5 Standard en E5 Dense-IO heb je de keuze uit bare metal en Flex VM. Bij E5 HPC kun je alleen bare metal kiezen. Dat laatste is niet zo gek, want bij HPC-workloads wil/moet je zo dicht mogelijk op het metaal zitten. Dan krijg je de beste prestaties. Vandaar ook dat E5 HPC RDMA als feature heeft. Hiermee bypass je de CPU en spreek je het veel snellere geheugen rechtstreeks aan. Dat is wat je wilt als het je vooral te doen is om prestaties.

Kijken we ook nog even kort naar de andere features (naast RDMA) die Oracle aanbiedt, dan zien we de meeste daarvan bij de standaard instances. De meeste spreken voor zichzelf. Burstable houdt in dat je het aantal cores op en af kunt schalen, shielded instances zijn voorzien van extra security, confidential computing maakt het mogelijk om encryptie in het geheugen te doen en capacity reservations betekent dat er altijd capaciteit beschikbaar is, mocht het nodig zijn. Denk hierbij onder andere aan disaster recovery. Hiervoor is het cruciaal dat er capaciteit is.

De enige feature die niet helemaal voor zichzelf spreekt is pre-emptible. Dit zijn instances waarbij er geen garanties nodig zijn omtrent beschikbaarheid. Ze kunnen op ieder moment voor iets anders ingezet worden. Dit maakt ze relatief goedkoop, maar ook geschikt voor een beperkt aantal use-cases. Oracle geeft in de eigen documentatie testomgevingen aan als voorbeeld van een gebruiksscenario. Deze kunnen later altijd weer hervat worden.

Flex VM compute shape voor ‘right-sizing’

Flex VM is verder ook interessant om iets langer bij stil te staan. Leo Leung, VP Product and Strategy bij Oracle, heeft het tijdens een briefing die we met hem hadden over de lancering van vandaag regelmatig over ‘right-sizing’ met Flex VM. Wat je hiermee kunt doen is exact het aantal compute cores afnemen dat je nodig hebt voor een workload. Daarmee probeert Oracle zich te onderscheiden. Andere aanbieders van cloudinstances werken volgens wat Leung T-shirtmaten noemt. Die bieden een beperkter aantal vaste keuzes aan, waarbij je een range cores afneemt, geen specifiek aantal. Dat houdt in dat de kans aanwezig is dat je betaalt voor cores die je niet gebruikt. Dat wil Oracle volgens Leung voorkomen met het aanbieden van Flex VM.

De besparingen voor klanten die AMD-instances gebruiken in combinatie met Flex VM zijn substantieel, geeft Leung aan. Hij heeft het erover dat OCI-klanten samen al zo’n 40 miljoen dollar per jaar besparen. Dat is een fors bedrag, al kunnen we niet zo goed beoordelen of dit relatief gezien ook echt een grote besparing is. Dat heeft namelijk onder andere ook nog te maken met het aantal klanten waar we het hier over hebben en wat het totale bedrag is waarop deze besparingen gerealiseerd zijn.

Al met al breidt Oracle het aanbod van OCI-instances met de aankondiging van vandaag weer een stukje verder uit. Het is weliswaar een natuurlijke progressie, maar wel eentje die klanten weer meer opties geeft. Als de geclaimde prijs/prestatie van de nieuwe OCI Compute E5 instances gebaseerd op de 4e generatie AMD EPYC-processors klopt, is het in ieder geval weer een grote stap op dat vlak.