Scaleway presenteert instances op basis van AMD EPYC

Scaleway heeft recent een aantal Enterprise instances op basis van AMD EPYC-processors gelanceerd. Deze instances moeten klanten helpen bij het draaien en verwerken van veeleisende workloads.

Scaleway is een leverancier van IaaS- en PaaS-oplossingen en levert daarmee naar eigen zeggen een alternatieve Europese infrastructuur in combinatie met een uitgebreid ecosysteem van public cloudomgevingen. Diensten zijn onder meer private datacenter colocatie en infrastructuur. Ook biedt de ‘triple play’ aanbieder dedicated private serveromgevingen waarmee klanten maximale controle over hun workloads hebben.

Introductie Enterprise instances

Het aanbod is nu versterkt met de introductie van krachtige Enterprise instances op basis van AMD EPYC-processors. Deze instances zijn bedoeld voor klanten die op zoek zijn naar kosteneffectieve cloudgebaseerde toepassingen voor het automatiseren van veeleisende taken en workloads. De instances bieden hiervoor volgens Scaleway de volledige mogelijkheden, zoals gratis en volledig beheerde Kubernetes-omgevingen en een compleet scala aan VPC-functionaliteit.

Hard- en softwareconfiguraties

Concreet bestaan de Enterprise instances uit AMD EPYC 7003 Series-processors voor goede prestaties en geavanceerde beveiligingsfuncties. De ENT-1 S-versie beschikt over 8 vCPU en 32 GB RAM en de ENT1-2XL-versie met 96 vCPU en 384GB aan RAM. Zij ondersteunen een netwerkcapaciteit tot 20 Gbps en block storage op root devices.

Softwarematig zijn de instances ook van de laatste AMD-functionaliteit voorzien en beveiligd door onder meer Secure Encrypted Virtualization (SEV). SEV scheidt daarbij de virtuele machines (vm’s) van de hypervisor.

De eerste Scaleway Enterprise instances zijn nu in de AZ fr-par-2-locatie in Parijs uitgerold. Binnen enkele weken volgen alle AZ’s in fr-par-1 (Parijs), vervolgens nl-ams-1 (Amsterdam) en pl-waw-1 in Warschau. De kosten van het gebruik van de instances ligt op 0,28 euro (excl. BTW) per uur.