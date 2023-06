Met FlashArray//E maakt Pure flash nog breder beschikbaar voor organisaties.

We horen tijdens Pure Accelerate, het jaarlijkse evenement van Pure Storage, zeer geregeld de voorspelling dat de tijd van HDD’s voorbij is. Eerder dit jaar al noteerden we een uitspraak/voorspelling vanuit Pure dat er vanaf 2028 geen HDD’s meer verkocht zullen. Dat soort uitspraken doen het natuurlijk goed in de media, maar er moeten uiteraard wel alternatieven zijn voor organisaties. Pure heeft zich voorgenomen om deze alternatieven te bieden. Het werkt al sinds de oprichting gestaag aan het steeds breder beschikbaar maken van flash-gebaseerde systemen.

FlashArray//E

Met de aankondiging van FlashArray//E vandaag, kun je zeggen dat het portfolio compleet is. FlashArray//E richt zich vooral op het aanbieden van zoveel mogelijk capaciteit, met de nieuwe DirectFlash Modules (DFM) van 75TB. Hiermee positioneert Pure FlashArray//E naast FlashBlade//E, dat eerder dit jaar werd geïntroduceerd. Waar FlashBlade zich richt op file en object storage en dan in een enkel product, biedt FlashArray file en block storage aan. FlashBlade//E is beschikbaar vanaf een capaciteit van 4PB, het nieuwe FlashArray//E vanaf 1PB.

De claim van Pure is dat de Pure//E-familie de prijs per gigabyte naar 20 dollarcent/GB brengt. Hiermee moet het de strijd met HDD’s aan kunnen gaan. De enige reden om op dit moment nog voor HDD’s te kiezen is immers prijs, is de redenering. Dat hoeft nu dus niet meer. Daar komt bij dat flash aanmerkelijk minder energie verbruikt. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook op het gebied van duurzaamheid een goede ontwikkeling.

TIP: We schreven recent nog een uitgebreid artikel over de samenvoeging van file en block storage in een enkel array. Dat artikel kun je hier lezen.

Aanbod is compleet

Met de introductie vandaag van FlashArray//E is de cirkel voor Pure als het ware rond. Het heeft nu een FlashArray of FlashBlade voor alle gebruiksdoelen. Wil je de beste prestaties, dan kun je terecht bij FlashArray//XL, wil je het beste op het gebied van capaciteit, dan kom je uit bij FlashArray//E en FlashBlade//E. Er tussenin heeft Pure ook nog FlashArray//X en FlashArray//C, waar beide kenmerken elkaar wat meer in balans houden. Dat geldt met name voor het op FlashArray//C. En dan is er ook nog FlashBlade//S.

Pure kondigt vandaag trouwens niet alleen de FlashArray//E aan. Het laat ook weten dat FlashArray//X en FlashArray//C een upgrade krijgen. De FlashArray//X R4 en FlashArray//C R4 bieden dankzij het gebruik van onder andere de meest recente Intel Sapphire Rapids Xeon-chips 40 procent betere prestaties dan de vorige generaties. De nieuwe FlashArray//C R4 maakt evenals FlashArray//E gebruik van de nieuwe 75TB DFM’s. De modules in FlashArray//X R4 hebben een capaciteit van 36TB. Aangezien FlashArray//X is gericht op Tier 1 storage en FlashArray//C op Tier 2 storage, zit er uiteraard wel een verschil in prestaties. FlashArray//X maakt gebruik van TLC-flash, FlashArray//C van QLC-flash. Dat is echter ook het enige verschil tussen de producten. Verder is alles geconvergeerd, ook de controller.