File storage groeit op dit moment hard, vooral vanwege de toename aan ongestructureerde data. Die neemt veel sneller toe dan gestructureerde data die je bijvoorbeeld in databases aantreft. Daarvoor zetten organisaties traditiegetrouw block storage in. Binnen de wereld van Pure, die ruwweg onderverdeeld is in FlashArrays en FlashBlades, betekent dat het inzetten van FlashArray (//X of //C, afhankelijk van of het Tier 1 of Tier 2 opslag betreft). Door de groei in ongestructureerde data komt er echter ook steeds meer vraag naar file storage binnen dit gedeelte van het portfolio van Pure. Met de aankondiging van het FlashArray Unified Block and File Platform (vanaf hier Unified Platform voor de leesbaarheid) wil Pure dit aan gaan bieden.

Op zich is het op een enkel array aanbieden van block en file storage niet per se nieuw. Tot nu toe was het echter behoorlijk behelpen. Vaak betekende dit namelijk dat file bovenop block storage werd gezet, of andersom. Dan ben je als bovenste laag altijd gebonden aan de restricties van de onderste laag.

Pure doet het anders

Om dit op te lossen kun je de route kiezen die HPE recent heeft gekozen en hardware aanbieden waarop je het ene of het andere kunt draaien en vervolgens centraal kunt managen. Bij Pure gaan ze echter nog een stukje verder. “Het is niet de wens om gescheiden omgevingen in te schakelen”, geeft Remko Deenik aan. Hij is Technical Director Europe bij Pure Storage. We spraken met hem vlak voor de lancering van het nieuwe platform. Met het Unified Platform is het namelijk mogelijk om block en file storage tegelijkertijd aan te bieden op een enkel FlashArray. Om het in wat hippere termen te zeggen, er is sprake van een native ondersteuning voor zowel file als block storage (en VM’s).

Met het Unified Platform lost Pure behoorlijk wat uitdagingen op die verbonden zijn aan het op andere manieren aanbieden van file en block storage tegelijkertijd, horen we van Deenik. Als je file bovenop block bouwt of andersom, loop je altijd tegen problemen aan. Het is allereerst een complexe architectuur die veel beheer vereist. Daarnaast is het in het geval van VM’s bijvoorbeeld ook niet mogelijk om een snapshot te maken van een enkele VM, maar moet je vaak snapshots van alle VM’s maken. De kans is verder groot dat je niet de volledige beschikbare capaciteit kunt gebruiken en je hebt uitdagingen als je wilt opschalen.

Beste van twee werelden

Pure biedt met het Unified Platform dus geen tweestromenoplossing aan, maar een daadwerkelijke integratie van de protocollen voor file en block storage in een enkele oplossing. Dit wordt zoals gebruikelijk centraal aangestuurd door de Purity-software. Dit zorgt ervoor dat je zelf niet meer aan de slag hoeft met het indelen van je array. “Je hoeft niet zelf aan te geven wat je waar wilt hebben”, vertelt Deenik. Het enige wat je moet doen is aangeven wat file storage is en wat block storage is, de software regelt de rest. Je maakt gebruik van een zogeheten global storage pool.

Deenik belooft verder ook dat er voor beide typen storage geen beperkingen gelden. Je kunt ze dus gebruiken zoals je elk type afzonderlijk van elkaar zou gebruiken. De beperkingen waar we het hierboven over hadden, zijn er niet meer. Het maakt voor het beheer verder ook niet uit of je VM’s in block of file parkeert en alles wordt heel efficiënt weggeschreven. Deduplicatie wordt over beide storagetypen heen gedaan. Dat wil zeggen dat er ook maar een versie van een bestand overblijft als dit zowel in het file- als in het block-gedeelte staat. Een apart onderdeel van de aankondiging van vandaag is tot slot ook nog dat Pure ook file storage gaat inzetten om NFS datastores aan te bieden binnen VMware, waarbij het dus wegblijft bij iSCSI en FC.

Voordelen van het Pure Storage Unified Platform

Al met al is de aankondiging die Pure vandaag doet een behoorlijk fundamentele. Hiermee bedoelen we dat het niet een nieuwe service is of een extra FlashArray. Het is eigenlijk een volledig nieuwe (multi-protocol) architectuur voor de FlashArray-lijn. De voordelen voor klanten van deze nieuwe architectuur zijn volgens Deenik overigens significant. Hij heeft het over een beheerlast die 62 procent lager ligt dan wanneer je de twee storagetypen boven op elkaar gebruikt. De TCO ligt daarnaast ook niet minder dan 58 procent lager.

De berekeningen hiervoor hebben we niet gezien, dus we kunnen niet 100 procent garanderen dat ze kloppen. Ze zijn overigens vastgesteld door een onafhankelijke partij, Enterprise Strategy Group. Het is in ieder geval niet iets wat Pure zelf ‘verzonnen’ heeft, zoveel is zeker. Enterprise Strategy Group baseert zich op klantinterviews, product walkthroughs en de eigen brede inzichten in de storage-industrie.

Dat er grote winsten te boeken zijn door aan de ene kant file en block storage fysiek in een enkel array aan te bieden, terwijl het beheer ervan aan de andere kant niet complexer wordt dan het was bij het gebruik van een enkel storagetype, lijkt ons een no-brainer. Al was het alleen maar omdat er een volledige laag wegvalt op het gebied van beheer. Je moest altijd zowel block als file beheren, nu doe je dat centraal vanuit Purity. Daarnaast is ook alles rondom de verschillende policies die organisaties hebben met betrekking tot hun storage gelijkgetrokken. Ook dat hoef je niet meer separaat in te regelen en te beheren.

Geheel volgens de evergreenbelofte van Pure komt Unified Storage beschikbaar voor alle FlashArrays die bij klanten staan, zowel op de //X- als op de //C-lijnen.

Eenvoud regeert

Met de aankondiging van het Unified Platform voor FlashArray heeft Pure nu dus onderaan de streep twee takken waarin meerdere storagetypen verenigd zijn: FlashArray voegt file en block storage samen, FlashBlade doet hetzelfde maar dan voor file en object (UFFO). Voor overlap tussen de file-componenten van beide lijnen is Deenik niet bang. De use-cases voor FlashArray en FlashBlade zijn fundamenteel verschillend en zullen dit vooralsnog ook blijven. Als voorbeeld wijst hij naar de uitgebreide ondersteuning voor VM’s op FlashArray, vanwege de applicaties die daar draaien. Dan gaat het om zaken zoals latency en iops. FlashBlade is vooral een scale-out platform, waarbij het vooral draait om hoeveelheid data en de schaalbaarheid ervan.

Deenik ziet de aankondiging van vandaag uiteindelijk als een vereenvoudiging van het aanbod. Dat is op zich best knap. Pure bestaat inmiddels al meer dan 10 jaar en doet het nog steeds met maar twee platformen. De ambitie blijft volgens Deenik ook om vooral op het gebied van vereenvoudigen te blijven innoveren. “Het motto van Pure is tegenwoordig niet voor niets: Uncomplicate Data Storage. Forever”, besluit hij. Daar is dit in ieder geval een voorbeeld van. We gaan tijdens Pure Storage Accelerate in juni, waar wij bij aanwezig zullen zijn, ongetwijfeld nog meer horen over deze ambities.

