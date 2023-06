Microsoft neemt stappen om “wetenschappelijke ontdekkingen te versnellen” en zegt dat het de eerste mijlpaal al heeft bereikt.

Deze week maakt Microsoft plannen bekend om de komende jaren een kwantumsupercomputer te maken. De ontwikkeling van de supercomputer berust op het werk dat Microsoft vorig jaar voltooide met topologische Majorana quantumbits (qubits).

Deze Majorana qubits vormen de basis voor Microsofts aanpak om een kwantumcomputer te bouwen. Het bedrijf verwacht dat deze stabieler zal zijn dan machines die gebouwd zijn met andere soorten bekende qubits.

Het grote nieuws deze week is dat het Azure Quantum team een nieuw peer-reviewed artikel publiceert (in de Physical Review B van de American Physical Society) dat aantoont dat Microsoft deze eerste mijlpaal heeft bereikt op weg naar een quantum supercomputer.

Er zijn echter nog twee belangrijke hordes te nemen. De volgende stap is het bereiken van veerkracht in de logische qubits die Microsoft heeft ontwikkeld. De laatste mijlpaal is het bereiken van schaal. Microsoft gelooft dat de stabiliteit van zijn Majorana qubits het gemakkelijker zal maken om het resiliëntieniveau te bereiken, en die stabiliteit zal ook helpen om schaal te bereiken.

Werken aan een tienjarenplan

Krysta Svore, VP of advanced quantum development, vertelt aan TechCrunch dat Microsoft denkt dat het minder dan 10 jaar zal duren om een kwantumsupercomputer te bouwen met hun Majorana-qubits. Tegen die tijd zouden ze in staat moeten zijn om “betrouwbaar” een miljoen quantumbewerkingen per seconde uit te voeren. De tijdlijn is vergelijkbaar met het 10-jarenplan dat IBM eerder deze maand aankondigde.

Vandaag de dag heeft Microsoft luidruchtige quantummachines op intermediaire schaal, legt Svore uit. “Ze zijn gebouwd rond fysieke qubits en ze zijn nog niet betrouwbaar genoeg om iets praktisch en voordelig te doen in termen van iets nuttigs”, voegde ze eraan toe. Om te definiëren wat nuttig is, specificeerde Svore: “Voor de wetenschap of voor de commerciële industrie”.

