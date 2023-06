Een baan waarmee werknemers geen IT hoeven te gebruiken blijkt meer gewenst dan gedacht. Uit onderzoek van TOPdesk blijkt dat ongeveer 20 procent van de respondenten dit ambieert. Wel is het ontlopen van files nog het meest populair.

Een baan zonder IT is veel populairder dan gedacht. Uit het TOPdesk-onderzoek blijkt dat 20 procent van de ondervraagde medewerkers dit wel ziet zitten. Vooral als het gaat om het ontlopen van IT-storingen.

Volgens iets meer dan de helft van de respondenten zorgen IT-storingen ervoor dat zij in hun werkzaamheden worden gestoord en deze niet kunnen voortzetten. Dit gaat volgens bijna een derde ten koste van de werktijd. Een kwart zien IT-storingen zelfs als een belangrijke factor die een negatieve invloed op het werkplezier heeft.

IT-storingen algemeen geaccepteerd

Wel onderkent een meerderheid van de respondenten dat IT-storingen helaas tegenwoordig onvermijdelijk zijn. IT-medewerkers geven dit het meest aan, 87 procent, andere medewerkers zijn hier iets minder van overtuigd, 67 procent van de desbetreffende respondenten.

IT-storingen waarmee medewerkers het meest worden geconfronteerd, zijn onbereikbare systeem- of cloudomgevingen, falende hardware op werkplekken en in vergaderruimtes en zelfs het vergeten van wachtwoorden of inlogproblemen.

Ontlopen files toch populairder

Wanneer wordt gevraagd welke problemen werknemers het meeste belemmeren in hun werkplezier, is dat niet hun irritatie ten opzichte van het gebruik van IT. Heel klassiek is dit toch nog steeds het dagelijks in de file staan naar en van het werk.

Wanneer medewerkers kunnen kiezen om files te ontlopen, in plaats van met IT te werken, kiest een ruime meerderheid 68 procent, toch voor het eerste, volgens het onderzoek van Topdesk.

