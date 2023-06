Huawei noemt zijn volgende innovatie “5.5G”, een term die geen enkel ander bedrijf gebruikt. De Chinese techgigant wil zijn 5G-spierkracht inzetten bij het definiëren van de volgende versie van draadloze netwerkverbindingen.

Deze week kondigde Huawei aan dat het in 2024 een complete set commerciële “5.5G” netwerkapparatuur zal lanceren. Tijdens zijn toespraak op het 5G Advanced Forum tijdens MWC Shanghai 2023 kondigde Huawei-topman Yang Chaobin aan dat het bedrijf van plan is om met deze lancering “het begin van het 5.5G-tijdperk voor de ICT-industrie in te luiden”.

In een officiële aankondiging legde Huawei uit dat het 5.5G-tijdperk 10 gigabit peak downlink-snelheden en gigabit peak uplink-snelheden zou bieden “om te voldoen aan de steeds diverser wordende service-eisen”.

Wat zit er in een naam?

“De industrie is het er algemeen over eens dat 5.5G een belangrijke mijlpaal zal zijn in de 5G-evolutie en dat deze snel nadert”, verklaarde Huawei in hun aankondiging.

Toch lijkt de aanduiding “5.5G” een puur Huawei-specifieke nomenclatuur te zijn. Zoals The Register opmerkt, moet de 3GPP, die toezicht houdt op de ontwikkeling van 5G en andere standaarden, “nog formeel verklaren dat 5.5G iets is”. 3GPP houdt toezicht op het werk aan Release 18 van de 5G standaard, die “5G-Advanced” wordt genoemd.

Huawei lijkt naar Release 18 te verwijzen als 5.5G, “om redenen die niet helemaal duidelijk zijn”, volgens The Register.

5.5G verificatie ligt in het verschiet

Niets van die potentiële controverse deert Huawei. Yang vertelde het MWC-publiek dat het werk aan het nieuwe netwerkaanbod van het bedrijf al goed vorderde. “Met een duidelijk gedefinieerd standaardisatieschema is het 5.5G-tijdperk al klaar voor technologische en commerciële verificatie”, pochte hij.

“In 2024 zal Huawei een complete set commerciële 5.5G netwerkapparatuur lanceren om voorbereid te zijn op de commerciële uitrol van 5.5G. We kijken ernaar uit om samen te werken met alle industriële spelers om de nieuwe reis naar het 5.5G-tijdperk te beginnen”, zei hij.

Yang voegde eraan toe dat Huawei “heeft gewerkt aan het toepassen van AI-native technologieën op 5.5G-kernnetwerken om de netwerkmogelijkheden en -beschikbaarheid voortdurend te verbeteren.”

Veel westerse markten hebben Huawei verboden vanwege vermeende veiligheidsdreigingen. De toevoeging van kunstmatige intelligentie zal overheden waarschijnlijk nog wantrouwender maken tegenover de Chinese technologieleverancier.