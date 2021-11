‘Huawei wil Amerikaanse verbod omzeilen via partners’

Volgens Bloomberg plant Huawei om haar smartphone-ontwerpen onder de vlag van partners te produceren en verkopen in de Verenigde Staten. Zo zou de smartphonegigant, die in 2019 werd verboden om zaken te doen met Amerikaanse bedrijven, alsnog in de regio kunnen handelen.

Het plan is tweeledig. Allereerst zou Huawei de rechten voor haar smartphone-ontwerpen overdragen aan een afdeling van China Postal and Telecommunications Appliances Co., een productiebedrijf van de Chinese overheid. Dit bedrijf zou in staat zijn om Huawei’s handelsverbod in de Verenigde Staten te overbruggen en de onderdelen voor de productie van smartphones in te kopen. Vervolgens zou de verkoop van Huawei-smartphones plaatsvinden onder de vlag van van TD Tech Ltd., een ander productiebedrijf.

Bloomberg heeft het nieuws vernomen van meerdere personen betrokken bij Huawei’s interne bespreking van het plan. Zij vroegen anoniem te blijven om herkenning te vermijden. De persoon die de informatie over een verkoopsamenwerking met TD Tech Ltd. deelt voegt toe dat uiteindelijke verkooppartners afhangen van de uitkomst van huidige besprekingen.

Motief

De geloofwaardigheid van de bronnen wordt versterkt door een helder motief. In 2019 werd Huawei door de Amerikaanse overheid beschuldigd van spionage. De organisatie belandde op een zwarte lijst. Op enkele uitzonderingen na zijn Amerikaanse bedrijven verboden om zaken te doen met Huawei. Zo kan bijvoorbeeld Google geen apps leveren voor smartphones van de fabrikant. Eind 2020 werd duidelijk dat de jaaromzet van Huawei in de Verenigde Staten en Europa met respectievelijk 24,5 en 12 procent was gedaald.

De business van Huawei bestaat evengoed uit netwerkapparatuur. De tak is buitengesloten bij de aanleg van het Amerikaanse 5G-netwerk. In Europa is de relatie met Huawei minder eenzijdig. Sinds 2019 adviseert de Europese Unie haar deelstaten om bevindingen uit onderzoeken naar veiligheidsrisico’s van 5G-netwerken met elkaar te delen, maar producenten niet uit te sluiten op basis van Amerikaanse beslissingen. Zo staat Duitsland handel met Huawei toe, zowel voor het landelijke netwerk als consumentenapparatuur. De regering besluit op basis van nationale veiligheidsonderzoeken. Ook in Nederland is Huawei betrokken bij de aanleg van het 5G-netwerk. In België geldt het laatste niet, maar mag consumentenapparatuur vrijuit worden verhandeld.