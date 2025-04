VS onderzoekt TSMC wegens chip die gebruikt wordt door Huawei

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) riskeert een boete van $1 miljard of meer om een Amerikaans onderzoek naar exportcontrole te schikken. Het bedrijf maakte chips die uiteindelijk in een Huawei AI-processor terechtkwam, volgens twee ingewijden.

Dit meldt persbureau Reuters. Het Amerikaanse ministerie van Handel onderzoekt het werk van ’s werelds grootste contractchipfabrikant voor het in China gevestigde Sophgo, aldus de bronnen. De chip van TSMC die Sophgo bestelde, komt overeen met een die is aangetroffen in Huawei’s geavanceerde Ascend 910B AI-processor. Dit stellen de bronnen. Zij willen anoniem blijven omdat ze niet bevoegd zijn om publiekelijk over de zaak te spreken. Huawei staat op een Amerikaanse handelslijst die het beperkt in het ontvangen van goederen die zijn gemaakt met Amerikaanse technologie.

Drie miljoen chips

TSMC heeft in de afgelopen jaren bijna drie miljoen chips gemaakt volgens het ontwerp dat door Sophgo is besteld en die vermoedelijk bij Huawei belandden. Dit stelt Lennart Heim. Hij is onderzoeker bij het Technology and Security and Policy Center van RAND in Arlington, Virginia, die de Chinese ontwikkelingen op het gebied van AI volgt.

De potentiële boete van meer dan $1 miljard vloeit voort uit exportcontroleregels die een boete toestaan van maximaal tweemaal de waarde van transacties die de regels overtreden, zeiden de bronnen.

Omdat de chipproductieapparatuur van TSMC Amerikaanse technologie bevat, vallen de fabrieken van het bedrijf in Taiwan onder de Amerikaanse exportcontrole. En die verbiedt het chips te maken voor Huawei. Of om geavanceerde chips te produceren voor Chinese klanten zonder een Amerikaanse vergunning.

Volgens Heim had TSMC, op basis van het ontwerp dat bedoeld is voor AI-toepassingen, de chip niet mogen maken voor een bedrijf met hoofdzetel in China. En zeker niet gezien het risico dat de chip zou kunnen worden doorgesluisd naar een verboden entiteit zoals Huawei.

De Amerikaanse beursgenoteerde aandelen van TSMC verloren een winst van bijna 3% en noteerden uiteindelijk iets lager na het nieuws.

Schade aan betrekkingen met Taiwan

Het moment waarop TSMC mogelijk gesanctioneerd wordt, is cruciaal voor de Amerikaans-Taiwanese betrekkingen, aangezien de twee landen hun handelsrelatie opnieuw onderhandelen. Dit nadat Trump vorige week een invoerheffing van 32% oplegde op producten uit Taipei. Chips zijn uitgesloten van de tarieven, maar Trump heeft aangegeven dat zijn team kijkt naar heffingen op halfgeleiders.

In maart kondigde TSMC in het Witte Huis aan dat het van plan is om $100 miljard te investeren in de Verenigde Staten, waaronder de bouw van vijf extra chipfabrieken in de komende jaren.

Reuters kon niet vaststellen hoe de Trump-regering met TSMC zal omgaan of wanneer de zaak zal worden afgehandeld. Topfunctionarissen hebben aangegeven dat ze strengere straffen voor exportovertredingen willen opleggen. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Handel weigerde commentaar.

TSMC-woordvoerder Nina Kao zei in een verklaring dat het bedrijf zich inzet om de wet na te leven. Ze voegde eraan toe dat TSMC sinds half september 2020 geen leveringen meer heeft gedaan aan Huawei. TSMC zou samenwerken met het ministerie van Handel.

Tegen journalisten in Taipei zei de Taiwanese minister van Economische Zaken, Kuo Jyh-huei, dat TSMC een bedrijf is dat wetten en regels respecteert, maar dat zijn ministerie geen melding heeft ontvangen over een mogelijke boete en dat hij geen verder commentaar kon geven.

Washington gaat strenger handhaven

Tijdens een conferentie in Washington vorige maand sprak de Amerikaanse minister van Handel, Howard Lutnick, over het belang van handhaving van exportcontrole in de aanpak van dreigingen vanuit China.

Jeffrey Kessler, die in maart werd bevestigd als staatssecretaris van Handel voor Industrie en Veiligheid, zei tijdens zijn hoorzitting op 27 februari dat berichten over TSMC-chips die bij Huawei terechtkomen een grote zorg zijn en dat sterke handhaving essentieel is.

TSMC kwam afgelopen herfst voor het eerst onder de loep te liggen. TechInsights, een Canadees technologieonderzoeksbedrijf, haalde een Huawei 910B AI-versneller uit elkaar en vond daarin een TSMC-chip in het multichip-systeem.