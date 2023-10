De Nederlandse IT-dienstverlener Ordina komt definitief in handen van Sopra Steria. Het Franse bedrijf betaalt hiervoor zo’n 518 miljoen euro.

Beide partijen waren al sinds maart dit jaar met elkaar in gesprek over een overname van Ordina. Vooral gaat het om het combineneren van elkaars activiteiten in de Benelux-regio. Ze willen de groei van de werkzaamheden in de Benelux-regio versnellen, de geografische footprint uitbreiden, meer kennis delen en talent aantrekken.

Onderhandelingen sinds maart 2023

Sopra Steria deed in juli van dit jaar een bod van 5,75 euro per Ordina-aandeel. Beide bedrijven meldden onlangs dat dit bod zonder verdere voorwaarden definitief is geaccepteerd. Uiteindelijk werd 92,73 procent van de uitstaande aandelen door de Franse IT-dienstverlener voor de gestelde prijs verzekerd.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Ordina verlaagde het gewenste overnamedoel van 95 procent van alle aandelen naar 80 procent, waardoor Sopra Steria nu automatisch eigenaar is.

De overname betekent ook dat Ordina van de Euronext-beurs in Amsterdam verdwijnt.

