De voorgenomen verzelfstandiging van Toshiba wordt definitief. Het techconcern komt in handen van het Japanse private equityfonds Japan Industrial Partners (JPL) na een succesvolle buy-out.

De acceptatie van het bod van 12, miljard euro (13,7 miljard dollar) maakt voor JPL de weg vrij om ook de aandelen van nog resterende aandeelhouders op te kopen en daarmee volledige controle over het techconcern te krijgen. Dit betekent dat Toshiba ook verdwijnt van de beurs in Tokio. Het bedrijf komt nu in Japanse handen, die zullen bekijken hoe het bedrijf opnieuw meer winst kan behalen.

Jarenlange klucht

Het accepteren van het bod lijkt de laatste fase te zijn van een jarenlange klucht rondom Toshiba. Sinds 2021 is het techconcern bezig met het vinden van een nieuwe koers. Om het beursvertrouwen en dat van klanten terug te winnen stelde het Japanse techconcern in eerste instantie een opsplitsing in drie delen voor. Het concern zou worden gesplitst in een onderdeel dat zich toelegt op energie en infrastructuur, een deel device en storage en een financieel bedrijf.

Revolutie aandeelhouders

Meerdere investeerders brachten een bod uit op het hele bedrijf, maar de directie hield voet bij stuk. Uiteindelijk keerden grote aandeelhouders zich tegen het opsplitsingsplan. Hierdoor stopte Toshiba dit plan en werd een verkoop toch overwogen.

Uiteindelijk bleek een verzelfstandiging en het verdwijnen van de beurs de beste optie te zijn.