De Belgische telecomoperator en internetaanbieder EDPnet komt definitief in handen van concurrent Proximus. EDPnet zal onder eigen naam op de Belgische markt blijven opereren.

De Belgische Ondernemingsrechtbank heeft het overnamebod gevalideerd, waardoor de activiteiten en activa van EDPnet nu definitief in handen komen van Proximus. Proximus heeft voor de overname 20,5 miljoen euro over.

EDPnet moest in oktober vorig jaar bescherming tegen schuldeisers aanvragen omdat het de wholesalerekeningen voor de netwerkverbindingen van andere operators niet meer kon betalen. Onder meer nam de noodlijdende telecomoperator en internetaanbieder deze verbindingen af bij het nieuwe moederbedrijf Proximus.

Voortzetten continuïteit

Volgens Proximus is de overname van EDPnet vooral ingegeven om de continuïteit van de dienstverlening voor de uiteindelijke eindklanten te behouden. De overgenomen telecomoperator heeft 13.500 mobiele eindgebruikers en 6.000 klanten voor vaste internetdiensten.

Na de definitieve overname en transitieperiode zal EDPnet onder eigen merk en identiteit op de Belgische markt blijven opereren, zo geeft het nieuwe moederbedrijf aan.

Voordelen Proximus

De overname van EDPnet is ook voor Proximus zeer interessant. De grote Belgische telecomoperator en internetaanbieder is hierdoor in staat zijn marktaandeel in een aantal segmenten uit te breiden. EDPnet is vooral in trek bij consumenten met een hoge technische kennis en heeft veel klanten die de vaste internetdiensten via glasvezel afnemen. Proximus ziet voor zichzelf in dit segment nog veel groeikansen.

Op zakelijk gebied is de overgenomen telecomoperator en internetaanbieder vooral actief in het B2B-segment, met name mkb’ers. Ook voor dit marktsegment ziet de Belgische telecomgigant nog veel mogelijkheden.

De komende weken worden de huidige klanten van EDPnet over de overname en de praktische zaken tijdens de transitie geïnformeerd. Proximus garandeert dat alle klanten hun huidige diensten en voordelen behouden. Na de transitie kunnen zij ook de gigabit-netwerken en de andere diensten van de grote Belgische operator gebruiken.

