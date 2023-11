Bedrijven zijn slecht voorbereid op de groeiende energievraag en datavereisten voor het gebruik van AI-oplossingen en -toepassingen. Dit stelt storagespecialist Pure Storage in een recent onderzoek.

Volgens het recente onderzoek van Pure Storage zijn de meeste bedrijven op dit moment slecht voorbereid op de energievraag en de dataprestaties die nodig zijn voor het gebruik van AI-oplossingen en -toepassingen. Zeker nu steeds meer bedrijven dit soort oplossingen en toepassingen willen gebruiken.

Niet voorbereid

Ongeveer driekwart van de respondenten geeft aan dat zij nog niet voorbereid zijn op de hoge energievraag en -prestaties die het gebruik van AI met zich meebrengt. Dat ligt niet aan ontwetendheid. Veel respondenten constateren namelijk dat het gebruik van AI op één of andere manier gevolgen gaat hebben voor hun (data)-infrastructuur. Het besef dat hier maatregeln voor nodig zijn, is er ook.

Bijna de helft van de respondenten die nu al AI implementeren heeft bijvoorbeeld al de gebruikte rekenkracht moeten opschalen en verdubbelen.

Problemen door achterstand

Enkele problemen die bedrijven door de achterstand tegenkomen zijn meer druk op IT-teams om de problemen die de data-teams ondervinden op te lossen en verhoogde kosten die noodzakelijk zijn voor het upgraden van de benodigde infrastructuur. Verder zien respondenten dat door de slechte energievoorziening en datavereisten het moeilijker wordt AI effectief voor hun business in te zetten.

Veel upgrades gepland

Gelukkig constateren de onderzoekers van Pure Storage wel dat bedrijven iets aan deze problemen willen doen. Bijna alle respondenten zijn van plan hun IT-infrastructuur een upgrade te geven. Hierbij gaat vooral de aandacht uit naar het implementeren van data-management-tooling, -processen en data-storage-infrastructuur.

Bovendien wil een ruime meerderheid ervoor zorgen dat deze upgrades ook bijdragen aan het duurzamer maken van de bedrijfsvoering. Iets meer dan de helft van de respondenten verwacht dat het implementeren van energiezuinige infrastructuur-hardware gaat bijdragen aan hun ESG-doelstellingen.

