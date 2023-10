Het komt verder ook met een nieuw Disaster Recovery as-a-Service (DRaaS)-aanbod en een heleboel kleinere, maar niet minder belangrijke updates aan het portfolio. We zetten deze in dit artikel op een rijtje.

We weten inmiddels wat de doelstelling van Pure Storage is in de markt. Daarover hebben we dit jaar alleen al behoorlijk wat artikelen geschreven. Eenvoud en consistentie spelen hier een belangrijke rol in. Dat is nog niet zo eenvoudig in een wereld waarin cloud en on-prem nog heel lang naast elkaar zullen bestaan.

Veel van de updates die Pure vandaag aankondigt, zijn dan ook gericht op deze situatie. “De gedistribueerde cloud is de toekomst”, in de woorden van Remko Deenik, Technical Director Europe bij Pure Storage. Daar moet Pure natuurlijk wel in mee, zonder dat het daarbij de principes rondom hun portfolio verloochent. De basis hiervan is dat Pure het meest consistente portfolio wil hebben dat mogelijk is.

We bespreken in dit artikel updates en aankondigingen op meerdere niveaus. De twee grootste aankondigingen zijn te vinden in het Evergreen-portfolio en op het gebied van Disaster Recovery. Daarnaast zijn er ook nog de nodige updates aan Pure1, de beheeromgeving van Pure Storage.

Moderne StaaS vraagt om bijzonder commitment

Pure heeft met Evergreen//One een Storage as-a-Service (StaaS)-aanbod. Dat houdt in dat organisaties storage kunnen inzetten verspreid over de verschillende onderdelen van een moderne IT-infrastructuur: on-prem, in colo en in de public cloud. Je betaalt hierbij alleen voor wat je gebruikt. Vandaag voegt Pure hier nog iets aan toe. Het gaat ook de kosten voor stroom en rackruimte op zich nemen voor de on-prem storage van klanten van Evergreen//One. Daarmee wil het vooral onderstrepen dat de FlashArrays en FlashBlades van het bedrijf weinig ruimte innemen en een zeer laag stroomverbruik hebben. Dat zijn immers twee belangrijke pilaren onder ieder verhaal van Pure richting de markt. Pure voegt hiermee de daad bij het woord, als het ware.

Volgens Deenik is de uitbreiding van Evergreen//One een interessante toevoeging voor organisaties die in de cloud de kosten uit de hand zien lopen. “We zien vrij veel klanten die groeien in de cloud, maar tegen de kosten aanlopen. Deze aankondiging maakt het eenvoudiger om over te stappen naar on-prem”, geeft hij aan. Hiermee is deze aankondiging dus vooral interessant voor klanten met een hybride benadering.

Naast bovenstaande aankondiging, voegt Pure ook nog twee SLA’s toe aan het Evergreen-portfolio. Dit zijn No Data Migration en Zero Data Loss. Pure garandeert dat er nooit data gemigreerd hoeft te worden en er geen data verloren gaat zolang klanten Evergreen//One, Evergreen//Flex en Evergreen//Forever afnemen. Gebeurt dit wel (en is het de schuld van Pure), dan krijgen de klanten er service credits voor terug.

Hieronder kun je in een oogopslag zien voor wie dit nieuwe aanbod geldt en wat Pure er precies voor levert.

Pure Protect//DRaaS

De tweede grote aankondiging van vandaag is Pure Protect//DRaaS. Dit is wat de naam suggereert dat het is, een dienst voor Disaster Recovery. Hij is gericht op VMware/vSphere-omgevingen en maakt het mogelijk om deze eenvoudig in een virtuele omgeving te draaien. Het idee is dat dit de tijd die het duurt om te herstellen na om het even welke gebeurtenis/ramp sterk verkort. Er is immers een volledige kopie van de omgeving, die niet getroffen is door de ramp, beschikbaar.

Pure Protect//DRaaS is gebaseerd op technologie van een overname die Pure vorig jaar heeft gedaan. Deenik wil niet zeggen welk bedrijf het was en er is toentertijd ook niets over naar buiten gekomen. Dat is voor klanten natuurlijk ook verder niet zo heel interessant. Die zijn vooral geïnteresseerd extra bescherming tegen met name ransomware. Dat moet deze nieuwe dienst dus bieden. Deenik belooft dat ook deze dienst weer erg eenvoudig werkt. In vijf stappen beschermt het een VMware-omgeving.

Op dit moment ondersteunt Pure Protect//DRaaS alleen AWS EC2. Deenik geeft echter aan dat er ook druk wordt gewerkt aan ondersteuning voor andere hyperscalers. De oplossing maakt gebruik van de VMware-API’s, maar heeft niet als voorwaarde dat er aan de andere kant (in de cloud) ook VMware draait. Gebruik je bijvoorbeeld VMware Cloud on AWS, dan is dat wel het geval en betaal je daar dubbele licentiekosten. Die heb je met Pure Protect//DRaaS niet voor de data die je ermee beschermt.

Tot slot is er op het gebied van weerbaarheid nog de Data Resilience Score. Hiermee krijgen klanten een overzicht van de weerbaarheid van hun data en de omgevingen waar deze zich in bevinden. Ze kunnen niet alleen zien of alles goed is ingesteld, maar tools van andere leveranciers melden zich ook met inzichten. Deenik noemt in dit opzicht specifiek Veeam en Commvault. Het idee is dat je op deze manier een zo goed mogelijk overzicht krijgt van hoe het is gesteld met de weerbaarheid en daar eventueel dankzij de ingebouwde best practices iets aan doen.

De laatste component van de updates die Pure vandaag aankondigt, zijn de verbeteringen aan Pure1, de beheeromgeving van Pure Storage. Veel is hierbij gericht op het automatiseren van het beheer, voor zover dat wenselijk en mogelijk is. Zo hoef je nu als klant nog maar een keer aan te geven of je alleen de essentiële updates wilt, of toch liever de gebalanceerd of juist de pro-actieve.

Verder heeft Pure het nodige gedaan rondom genealogie. Zo is het vanaf nu mogelijk om de volledige ‘stamboom’ van de geschiedenis van een organisatie met Pure te zien. “Klanten vinden het prettig om dit te zien als ze aan renewal denken”, geeft Deenik aan als we vragen wat het nut is van een dergelijke blik in het verleden. Ze kunnen er ook de verbeteringen rondom stroomverbruik en duurzaamheid zien, voegt hij toe. Er is hiernaast ook eenzelfde soort ‘stamboom’ voor de abonnementen die organisaties hebben gehad. Dit geeft een duidelijk inzicht in hoe de abonnementen zijn gegroeid. Uiteindelijk kan Pure op basis van deze inzichten uiteraard ook adviezen geven. Deze kan het dan ook altijd volledig transparant geven, want ook de klant heeft inzicht in de data waarop deze zijn gebaseerd.

Op het gebied van duurzaamheid heeft Pure ook nog een zogeheten Peer Rating toegevoegd. Hiermee kunnen organisaties zien hoe ze het op dit vlak doen ten opzichte van de rest van hun sector. Wil je graag zien hoe Pure het doet ten opzichte van alle SLA’s die het inmiddels heeft, dan kan dat ook. Daarvoor zijn er de Service Level Indicators. Tot slot zijn er nog de Intelligent Recommendations die meer inzicht en transparantie moeten geven voor organisaties. Deze bestaan gedeeltelijk ook AI-gedreven adviezen, maar er is ook ruimte voor door de mens bijgehouden adviezen. Op deze manier moet de juiste balans gevonden worden. Het is belangrijk dat deze adviezen goed zijn, want deze hebben rechtstreeks te maken met de nieuwe investeringen die organisaties moeten doen. Dan is het prettig dat het een combinatie is van AI en menselijke input.

