Volgens de wereldwijde telecombrancheorganisatie GSMA verdriedubbelt de komende vier jaar het Europese mobiele dataverkeer. Deze groei zorgt voor extra druk op de investeringen van de Europese telecom-operators. De bracheorganisatie vraagt daarom of Europese wetgevers hieraan aandacht blijven willen schenken.

Uit het recente onderzoek van de GSMA blijkt dat tegen 2028 het Europese mobiele dataverkeer zal zijn verdriedubbeld. In West-Europa ligt het gemiddelde mobiele dataverkeer per maand dan op 56 GB. Vorig jaar was dit nog 20 GB. In Centraal- en Oost-Europa bedraagt het mobiele dataverkeer dan 37 GB per maand. In 2022 was dit nog 14 GB aan mobiel dataverkeer.

De oorzaken van het tegen 2028 verdriedubbelde mobiele dataverkeer zijn onder de toenemende overstap naar 4G en de blijvende verbeteringen aan 5G-technologie en bijbehorende capaciteit. Deze laatste technologie gaat de komende jaren ook de meest dominante mobiele technologie worden. Tegen 2028 heeft ongeveer 87 procent van alle mobiele gebruikers in de regio 5G tot zijn of haar beschikking.

Wel stelt de GSMA als kanttekening hierbij onder meer dat de Europese regio nog meer moet investeren in bijvoorbeeld ‘stand-alone 5G.’ Op dit vlak loopt Europa nu nog achter bij andere regio’s.

Investeringen van telecomoperators

Een andere belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat door de groei van het mobiele dataverkeer Europese telecom-operators meer investeringskosten moeten maken. Tegen 2030 verwacht de GSMA dat deze telecom-operators in totaal 198 miljoen euro investeren in het upgraden van hun mobiele netwerken om het groeiende mobiele dataverkeer te kunnen blijven bijbenen.

Dit komt bij de ongeveer 1 biljoen euro die het mobiele ecosysteem naar verwachting tegen 2030 aan de hele Europese economie bijdraagt.

Oproep voor blijvende aandacht

De GSMA roept daarom Europese wetgevers op aandacht te blijven schenken aan de werkzaamheden van deze telecomoperators. Dit zal ook nodig zijn om de Europese inwoners en bedrijven de digitale infrastructuur te geven die zij nodig hebben voor de toekomst.

De mondiale brancheorganisatie voor de telecomsector is blij dat op dit moment Europese wetgevers deze bijdrage van de mobiele industrie erkennen en inmiddels onderzoeken hoe zij hierbij kunnen helpen. Denk aan de recente discussies over consolidatie, spectrumharmonisatie en het opstellen van meer eerlijke investeringsmodellen voor infrastructuur.

