Synology lanceert object storage voor AWS S3-apps en wifi 6-router

Synology maakt een reeks portfoliobrede introducties bekend. C2 ontvangt een object storage-dienst met Amazon S3-compatabiliteit, de eerste eigen wifi 6-router ziet het daglicht en DSM 7.1 staat voor de deur.



Synology deelt het nieuws op de Synology 2022 AND BEYOND-conferentie. Begin 2022 lanceert de organisatie een nieuwe C2 object storage-dienst. Compatibiliteit met bestaande Amazon S3-applicaties staat centraal, wat migraties van Amazon naar Synology (en vice versa) belooft te faciliteren.

Wifi 6

Ook kondigt Synology de RT600ax tri-band router aan. Het is het eerste eigen wifi 6-model van Synology, geschikt voor het 5,9GHz-spectrum. De organisatie noemt het een flagship. De router is vanaf begin 2022 verkrijgbaar. In dezelfde periode lanceert Synology Router Manager 1.3, een nieuwe versie van haar routerstuursoftware. De release voegt VLAN-ondersteuning toe. Een meldenswaardige introductie, want Synology’s VLAN stelt gebruikers in staat LAN-netwerken te virtualiseren met een software-interface.

DSM 7.1

De openbare preview van DSM 7.1 verschijnt in het eerste kwartaal van 2022. De release introduceert ondersteuning van Distributed File System (DFS) en Server Message Block (SMB) multichannel. Gezamenlijk faciliteren de introducties snelle file transfers. Active Insight, aanvankelijk in DSM 7.0 uitgebracht en bestemd voor het monitoren van NAS-apparaten, is geüpdatet om de monitoring van backups toe te staan.

Het laatste hangt samen met de focus op investeringen in nieuwe technologieën. Daarover vertelde founder en CEO uitgebreid op conference Synology 2022 AND BEYOND, het event waarop Synology de aankondigingen deelde.

Surveillance Station 9.0

Tot slot onderstreept de lancering van een nieuwe Surveillance Station-versie (9.0) het feit dat Synology blijvend op software voor videosurveillance inzet. Een nieuw monitoringdashboard geeft meerdere camerafeeds weer. De toevoeging van een zogeheten onboarding-wizard maakt het mogelijk om de configuraties bestaande camera’s te importeren en toe te passen op enkele of honderden andere camera’s.

