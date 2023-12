De overname van het beursgenoteerde Amerikaanse Computer Task Group (CTG) door het Belgische Cegeka is eindelijk goedgekeurd. Cegeka wist het benodigde meerderheidsbelang in handen te krijgen en ook verschillende toezichthouders gaven de nodige toestemmingen.

De definitieve overname van het Amerikaanse beursgenoteerde CTG door Cegeka heeft heel wat om handen gehad. Voor de overname moest de Belgische IT-dienstverlener van zichzelf een meerderheidsbelang van 66 procent van de aandelen CTG verwerven.

159 miljoen euro

Deze acquisitie duurde door verschillende factoren langer dan gedacht. Waar de IT-dienstverlener eerder bijvoorbeeld al aangaf 76,5 procent van de aandelen te hebben verworven, bleek dit op een later moment toch uiteindelijk maar ongeveer 56,9 procent te zijn. Dat kwam doordat in de tussentijd meerdere bestaande aandeelhouders van verkoop zouden hebben afgezien. Daarnaast duurde het lange tijd voordat bepaalde toezichthouders een besluit vormden rond de overname.

Nu geeft Cegeka aan dat het CTG officieel kan inlijven. De Belgische IT-dienstverlener heeft nu een meerderheidsbelang van 73,79 procent van de aandelen weten binnen te halen. Hiervoor betaalt Cegeka 159 miljoen euro (172 miljoen dollar).

Verdere expansie in VS en Europa

CTG is een IT-dienstverlener die zich vooral richt op digitale transitieprocessen. De focus ligt op de gezondheidszorg, de financiële dienstverlening, de maaksector en de overheid. Met de overname wil Cegeka zijn footprint uitbreiden. De overname breidt de aanwezigheid van de Belgische IT-dienstverlener in de VS verder uit, maar ook in Europa. Daarnaast krijgt de IT-dienstverlener via de overname ook offshore-mogelijkheden in India.

