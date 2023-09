Cegeka stelt de overname van CTG uit tot 13 oktober. De Belgische IT-groep wacht op goedkeuring van onder meer de Belgische Mededingingsautoriteit.

Cegeka verlengt het eerder uitgebrachte bod op CTG tot 13 oktober. Eerder stond het bod tot 20 september. Op 21 september brachten de partijen een gezamelijk persbericht uit om de stand van zaken te verduidelijken. De toekomst voor de overname ziet er verder wel gunstig uit.

Voldoende aandelen

De Amerikaanse specialist in de digitale transformatie, CTG, staat beursgenoteerd. Om een overname in gang te zetten, werd bepaald dat de Belgische IT-groep 66 procent van de aandelen van CTG in handen diende te hebben. Dat werd overtroffen en Cegeka bemachtigde al 76,5 procent van de aandelen.

Per aandeel werd een bedrag van 10,50 dollar betaald. Eerder werd al bekend dat de volledige overname Cegeka 170 miljoen dollar zou kosten.

Steun van CTG

Het Amerikaanse expertisebureau geeft verder aan de overname te steunen. Eerder zouden enkele aandeelhouders van het bedrijf naar de rechter zijn gestapt om de overname te blokkeren, weet De Tijd. Volgens de klacht zou de markt onvoldoende ingelicht zijn. Deze problemen zijn intussen opgelost.

Met voldoende aandelen in handen en de steun van CTG, is het alleen nog wachten op het oordeel van enkele instanties. Onder meer de Belgische Mededingingsautoriteit blijkt zich nog niet uitgesproken te hebben over de overname. Afhankelijk van de situatie kan de verlenging nog worden ingekort.