LinkedIn, dat eigendom is van Microsoft, ziet vooralsnog af van een migratie naar Azure. Het pauzeren van de cloudplannen zou door de “onvoorstelbare vraag” naar Azure komen, hoewel LinkedIn ook geen zin had om af te stappen van de eigen softwaretools.

Inmiddels kent LinkedIn meer dan 1 miljard leden, die het met vier datacentra bedient. In plaats van dat men kiest voor een migratie naar het cloudplatform Azure van moederbedrijf Microsoft, investeert LinkedIn juist in een extra datacenter.

Project “Blueshift” in de ijskast

Microsoft kocht LinkedIn in 2016 voor 27 miljard dollar. Drie jaar later begon het zogeheten Project “BlueShift”, dat het social mediabedrijf naar Azure diende te brengen. Vóór de overname stond LinkedIn juist bekend om innovaties in eigen hardware en forse investeringen in de eigen datacenter-infrastructuur.

Een interne memo uit juni 2022 van LinkedIn-CTO Raghu Hiremagalur sprak al over aanhoudende innovaties van de on-prem infrastructuur. Daarnaast bleek uit een intern document, ingezien door CNBC, dat LinkedIn en Microsoft hebben afgesproken om de LinkedIn-website voorlopig niet op Azure te laten draaien.

Een woordvoerder liet weten dat Azure wel als aanvulling geldt voor de on-prem infrastructuur van LinkedIn, waarop het 100 applicaties voor werknemers inzet. Zo zorgt Azure Front Door ervoor dat informatie wereldwijd met kleine latency beschikbaar is om in de feed van gebruikers te verschijnen.

Aangezien Microsoft Azure een uniform aanbod aan diensten levert, is het opvallend dat het eigen LinkedIn zich daar niet naar lijkt te kunnen voegen. Men wilde niet afstappen van de eigen tools, waardoor de voordelen van een clouddienst een stuk discutabeler zijn.

Oorspronkelijk sprak SVP of Engineering Mohak Shroff in 2019 over de vele voordelen die de Azure-adoptie met zich mee zou brengen. Een breed hardware- en software-aanbod zou samen met de wereldwijde schaal LinkedIn op een hoger plan hebben moeten tillen. Toch was Shroff destijds al voorzichtig: “de exacte eindstatus van [onze] datacentra is onduidelijk.” Onder de streep zouden wel alle datacenter-activeiten verplaatst worden naar de cloud. Nu blijkt echter dat deze infrastructuur nog altijd een sleutelrol speelt.

Daar waar LinkedIn ervoor kiest om niet naar de cloud te verhuizen, bewees social media-platform X dat ook een terugkeer naar on-prem veel op kan leveren. Dat bedrijf zou een enorme hoeveelheid kosten hebben bespaard door weer gebruik te maken van eigen servers.

