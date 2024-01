De Nederlandse MSP TSH neemt de Nijmeegse IT-bedrijven KNNS & Nxtoffice over. Het doel van deze overname is verdere groei en een kwaliteitsverbetering van de dienstverlening.

Met de overname wil TSH verder groeien in zijn activiteiten. Er is niet bekend hoeveel het bedrijf voor de twee overnames heeft betaald. TSH zegt hiermee een kwaliteitsverbetering van de dienstverlening door te willen voeren.

Versnelling en kwaliteit

Volgens CEO John Reynders zijn beide bedrijven, beiden tevens actief als MSP’s, een mooie aanvulling op de verzameling van IT-bedrijven onder de TSH-paraplu.

“Uit alle gesprekken die we in aanloop naar dit moment met KNNS & Nxtoffice hebben gevoerd merkten we dat we hetzelfde doel voor ogen hadden. Namelijk groeien en versnellen zonder verlies van kwaliteit. Dat is wat mij ook zo aanspreekt in deze organisaties, het oog voor detail en de klantgerichtheid waarmee dit team werkt, met de ambitie om een ‘Michelin-sterrenervaring’ als MSP te leveren”, aldus Reynders in een commentaar.

Volgende stap voor KNNS & nextoffice

KNNS richt zich met name op Microsoft-diensten. Nxtoffice staat bekend als een one-stop-shop-omgeving voor (hardware-)oplossingen op kantoor.

Ook vanuit deze bedrijven wordt de overname als een logische stap ervaren. “We hebben nu het punt bereikt dat we klaar zijn voor de ‘next step’ en daar gaan we met TSH als ervaren, ambitieuze partner aan boord snel werk van maken. Samen met de andere bedrijven binnen TSH vormen we een krachtig front in de markt en kunnen we versnellen. We kijken er enorm naar uit om andere organisaties bij TSH aan te laten sluiten en groeiambities waar te maken”, zegt algemeen directeur Coert Tempelman van KNNS & Nxtoffice.

KNNS & Nxtoffice blijven onder dezelfde naam en management binnen TSH opereren.

