IT-outsourcer Total Specific Hosting (TSH) neemt de Microsoft 365 Cloud-speler Eshgro uit Boxmeer over. Met TSH wil Eshgro doorgroeien tot de grootste Microsoft 365 Cloud-leverancier voor het Nederlandse mkb.

De overname van Eshgro is de twaalfde overname die het Nederlandse IT-outsourcingsbedrijf sinds 2016 heeft uitgevoerd. TSH bestaat uit verschillende overgenomen zelfstandige IT-bedrijven die ieder een eigen niche bedienen. Na de overname behouden de bedrijven hun eigen strategie en management.

Bedrijven die onder TSH vallen, richten zich op kantoorautomatisering voor financiële dienstverleners, werkplekbeheer voor woningcorporaties, maar ook voor het inrichten van Outlook of Microsoft Teams. Alle bedrijven onder TSH werken volledig cloudgebaseerd.

Voor de overname van Eshgro uit Boxmeer maakte TSH gebruik van een constructie via de familie-investeringsmaatschappij Strikwerda Holdings. Deze investeringsmaatschappij heeft al een meerderheidsbelang in TSH en heeft nu ook een meerderheidsbelang in Eshgro genomen. Dit laatste bedrijf was hiervoor in handen van investeringsmaatschappij Holland Capital.

Kapitaalinjectie voor groei

Via deze overname krijgt Eshgro met een toegezegde kapitaalinjectie de mogelijkheid door te groeien en aanvullende acquisities te plegen. De kapitaalinjectie zal vooral worden gebruikt voor een verdere uitbouw van het eigen Smarter365 softwareplatform. Met dit platform kunnen klanten meetbaar sneller, eenvoudiger en veiliger werken met behulp van een op Microsoft 365 gebaseerde werkomgeving.

Daarnaast wil de cloudspeler door de overname zich meer gaan richten op het realiseren van de ambitie de grootste Microsoft 365 Cloud-aanbieder voor het Nederlandse mkb te worden.

Ook voordeel voor andere TSH-bedrijven

De bedoeling is verder dat ook de andere IT-bedrijven die onder TSH vallen van deze kennis gaan profiteren. Bovendien moet de overname door TSH Eshgro helpen nieuwe stappen te zetten richting public cloudomgevingen. Door de overname krijgen beide bedrijven een gezamenlijke omzet van ongeveer 200 miljoen euro en hebben 850 medewerkers in dienst.

TSH is niet het enige Nederlandse IT-conglomeraat dat de laatste tijd bezig is met overnames. Ook -al dan niet recent door andere partijen overgenomen- concurrenten als Wortell, Arcus, Cegeka, Odin Groep en Interstellar zijn de laatste jaren flink gegroeid met overnames.