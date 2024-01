PagerDuty heeft de interesse gewekt van verschillende private investeringsmaatschappijen voor een mogelijke overname. Het bedrijf overweegt momenteel verschillende opties in reactie op deze interesse.

Dat stellen bronnen van Bloomberg. De namen van de investeerders zijn niet onthuld. PagerDuty is gespecialiseerd in het voorspellen en voorkomen van software- en andere IT-incidenten. Met zijn cloudgebaseerde platform biedt het klanten de mogelijkheid om incidenten te ontdekken, diagnosticeren en vervolgens de juiste personen in te schakelen voor oplossingen. Daarnaast optimaliseert het platform de infrastructuur en verschillende benodigde workflows.

Volgens de bronnen van Bloomberg overweegt PagerDuty alle opties nu er interesse is getoond, en het zou al adviseurs hebben aangetrokken. Het is echter niet zeker of het bedrijf daadwerkelijk door een private investeringsmaatschappij zal worden overgenomen.

PagerDuty heeft geen commentaar gegeven op de berichten.

Bedrijfswaarde van 2,4 miljard dollar

De redenen waarom investeerders interesse hebben in de overname van deze IT-incidentenspecialist zijn niet bekend. PagerDuty heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een afnemende aandelenwaarde.

Desondanks zijn de overnamegeruchten de oorzaak geweest van een stijging van de waarde van het aandeel met dubbele cijfers. Het bedrijf wordt momenteel geschat op een bedrijfswaarde van ongeveer 2,4 miljard dollar.

