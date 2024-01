SoftwareOne heeft een bod van 3,2 miljard euro door Bain Capital afgewezen. Sinds juli is het bedrijf in beraad geweest over de eigen toekomst. Nu heeft het de conclusie getrokken dat het liever onafhankelijk blijft.

Bain Capital had in juni 18,50 Zwitserse frank per aandeel aangeboden, waarna het in juli dat had opgehoogd naar 20,50 frank per aandeel. Dat was respectievelijk 3 miljard euro en ruim 3,3 miljard euro.

Een groot deel van de aandeelhouders zou destijds achter de voorgestelde overname hebben gestaan.

Waardedaling

Geleidelijk daalde de waarde van SoftwareOne echter met 13 procent. Sindsdien daalde het bod van Bain Capital, hoewel het met omgerekend 3,2 miljard nog steeds aanzienlijk hoger lag dan de marktwaarde van 2,7 miljard. Dat heeft het raad van bestuur van SoftwareOne nu unaniem afgewezen, laat het bedrijf weten. Het bod was niet bindend, maar gezien de berichtgeving vanuit SoftwareOne lijkt het afslaan ervan een definitief einde voor de plannen tot overname te zijn.

Op 15 februari volgt de presentatie van de jaarcijfers door CEO Brian Duffy en CFO Rodolfo Savitzky.

De ambities van SoftwareOne blijven in ieder geval onveranderd. Het is naar eigen zeggen bijvoorbeeld de “uitgelezen partner om clouddiensten bij overheden te stimuleren en te ondersteunen”. Het Zwitserse bedrijf is actief in allerlei sectoren en werkt samen met partijen als AWS, Microsoft en IBM.

