Een overname van SoftwareOne door Bain Capital komt steeds dichterbij. Vorige maand kreeg Bain Capital nul op het rekest toen het een overnamebod deed op SoftwareOne, nu ligt er een substantieel hoger bod. Het bestuur van SoftwareOne heeft bekendgemaakt het tweede bod te hebben ontvangen, maar onderzoekt nog of ze hierop in gaan of niet.

Op 15 juni maakte SoftwareOne bekend dat het een ongevraagd overnamebod had ontvangen van Bain Capital voor 18,50 Zwitserse frank per aandeel voor 100 procent van de aandelen in SoftwareOne. Daarmee zou SoftwareOne 2,9 miljard Zwitserse frank (3 miljard euro) waard zijn. Tegelijk maakte het bekend dat het hier niet op in zou gaan. Eerder dit jaar heeft SoftwareOne een nieuwe CEO aangesteld en een nieuwe voorzitter van het bestuur met als doel het bedrijf naar een nieuwe fase te begeleiden die gericht is op groei en het verder uitbouwen van de IT-dienstverlening. Het bestuur is van mening dat het pad dat nu is ingeslagen en de verwachte groei meer waarde zal realiseren voor aandeelhouders dan het overnamebod.

Kaarten opnieuw geschud

Hoewel Bain Capital ongetwijfeld teleurgesteld zal zijn geweest na het afwijzen van het overnamebod, heeft het de wens om SoftwareOne over te nemen niet laten varen. Bain Capital heeft nu, ongeveer een maand later, opnieuw een nieuw overnamebod bij SoftwareOne neergelegd. Het nieuwe bod is ook substantieel hoger en ligt tussen de 19,50 en 20,50 Zwitserse frank per aandeel. Het bestuur van SoftwareOne gaat nu opnieuw kijken naar het overnamebod, maar de kans dat SoftwareOne in handen komt van Bain Capital lijkt wel een stuk groter te worden.

Groot deel aandeelhouders voorstander van overname

Het bestuur van SoftwareOne moet uiteindelijk zijn keuze baseren op wat het beste is voor het bedrijf en de aandeelhouders. Bij het eerste bod waren drie grote aandeelhouders, Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG en René Gilli, met in totaal 29 procent van de aandelen al voorstander van het overnamebod. De kans is groot dat bij het nieuwe bod dat percentage nog wat verder is opgelopen. Wat ook betekent dat de druk op het bestuur toeneemt, als een meerderheid van de aandeelhouders voorstander blijkt te zijn van een overname wordt het lastig om het bod af te wijzen. De positie van het bestuur kan dan namelijk onder druk komen te staan.

Wat in elk geval in het voordeel is van het bestuur is dat het bod fors omhoog is gegaan en ze daarmee de aandeelhouders een goede dienst hebben bewezen. Binnenkort zal duidelijk worden waar het bestuur van SoftwareOne voor kiest.

