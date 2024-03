De prijs van breedbandinternet via het satellietsysteem Starlink daalt zo hard, dat het een concurrent kan gaan vormen voor de diensten van traditionele breedbandaanbieders als KPN of VodafoneZiggo. Dit zou vooral interessant zijn voor gebruikers in buitengebieden.

Starlink van SpaceX, de satellietdienst voor breedbandinternet, heeft onlangs in Nederland zijn abonnementsprijzen verlaagd. Op dit moment kost het goedkoopste abonnement voor de breedbanddienst via de satelliet 50 euro per maand voor ongelimiteerde ‘standaard data’. Bij de start in 2021 kostte dit abonnement 99 euro per maand. Eerder zakte de prijs al naar 65 euro.

Dit bedrag is exclusief de éénmalige aanschafkosten van 225 euro voor de noodzakelijke hardware, zoals de schotel en de converter. De internetsnelheid die gebruikers met dit abonnement krijgen, ligt tussen de 95 en 250 Mbps.

De prijs van het goedkoopste Starlink-abonnement concurreert inmiddels met de (glasvezel)abonnementen van KPN en de snelste kabelverbindingen van VodafoneZiggo. Een KPN-glasvezelabonnement met een snelheid van minimaal 250 Mbps kost ook 50 euro en voor een internet-only-verbinding van 200 Mbps van VodafoneZiggo betalen gebruikers 47 euro per maand.

Interessant voor buitengebieden

De sterk concurrerende abonnementsprijs van de satellietinternetdienst kan zeer interessant zijn voor gebruikers die in buitengebieden wonen. Voor traditionele dienstverleners zijn deze gebieden vaak minder interessant vanwege hoge aanlegkosten en de moeite om de snelheid van deze verbindingen zo hoog mogelijk te krijgen.

De beschikbaarheid van breedband in buitengebieden is overigens wel een verplichting van de EU. Dit in het kader van regelgeving die stelt dat consumenten en bedrijven in de afzonderlijke lidstaten tegen 2030 allemaal toegang moeten hebben tot breedbandinternet en liefst met minimaal een 1 Gbps-verbinding.

In Nederland loopt het met deze beschikbaarheid niet al te vlot. Dit ondanks de vele initiatieven van private (zakelijke) samenwerkingsverbanden en provincies. Vaak ondervinden mobiele breedbanddiensten voor buitengebieden, bijvoorbeeld via 4G-netwerken van operators, nog storingen. Ook heeft de Nederlandse regering in de zomer van 2023 nog een subsidie van 160 miljoen euro voor breedbandaanleg in buitengebieden geschrapt.

Overige Starlink-abonnementen

Het standaardpakket is vooral bedoeld voor consumenten, de datasnelheid ligt hier tussen de 95 en 250 Mbps. Daarnaast biedt Starlink een tweetal zakelijke -vaste en mobiele- abonnementen en een op consumenten gericht ‘mobiel’ abonnement. Dit laatste abonnement is beschikbaar vanaf 59 euro.

Zakelijke gebruikers kunnen ook datapakketten aanschaffen voor ‘priority data’. De kosten hiervoor kunnen oplopen tot maar liefst 4.713 euro voor een 5 TB zakelijk mobiel datapakket. Wel krijgen afnemers van dergelijke abonnementen prioriteit op het satellietbreedbandnetwerk.

De éénmalige aanschafkosten voor de zakelijke apparatuur ligt nog eens veel hoger dan voor consumenten; 2.389 euro.

