KPN-klanten in buitengebieden die hun vaste internetverbinding deels of geheel via het mobiele 4G-netwerk hebben lopen, ervaren de laatste dagen verbindingsproblemen. Het gaat vooral om trage uploadsnelheden en langdurende ping-sessies.

Uit klachten op het KPN-gebruikersforum komt naar voren dat klanten met het abonnement Snel Internet BuitenGebied in buitengebieden vooral s ’avonds problemen ervaren met hun verbindingen. Deze verbindingen lopen vaak deels via vaste DSL-technologie en deels mobiele (4G) breedband, via een 4G modem.

Trage upload en lange ping

Sinds vier dagen zouden deze verbindingen vooral in de avond snelheidsproblemen hebben waardoor het gebruik ervan voor specifieke applicaties onmogelijk wordt. Het zou gaan om lagere uploadssnelheden en lange ping-sessies. De problemen zouden zich nauwelijks voordoen in de nacht en overdag.

KPN is op de hoogte van het probleem, maar heeft een oorzaak nog niet kunnen vinden. De meldingen over het slecht functioneren zouden zijn doorgezet naar de juiste partij. Meer informatie volgt zodra de telecomaanbieder dat heeft.

