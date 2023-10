Containerrederij Maersk implementeert het Starlink-satellietinternetsysteem aan boord van zijn containervrachtschepen. Ook komt Starlink volgend jaar met een mobiele sms- en beldienst via zijn satellietsysteem.

De Deense containerrederij Maersk en SpaceX hebben een overeenkomst gesloten voor het installeren van het Starlink-internetcommunicatiesysteem aan boord van 330 containervrachtschepen. Dit moet de schepen internetverbindingen opleveren van ongeveer 220 Mbps, waar zij zich ook bevinden.

De deal volgt op een pilot die beide partijen onlangs uitvoerden met 30 schepen van de vrachtrederij. Deze verliep met groot succes, waardoor nu de rest van de schepen wordt uitgerust.

Maersk ziet de implementatie als een mooie uitbreiding van zijn stap naar de cloud en het digitaliseren van zijn vrachtschepen, maar ook als een middel om het varend personeel meer comfort te brengen. De deal moet in het eerste kwartaal van 2024 zijn afgerond.

Mobiele toegang via Starlink-netwerk

Naast de deal met Maersk maakte Starlink ook bekend dat het in de loop van volgend jaar een mobiele dienst, Direct to Cell, via zijn Starlink-satellietnetwerk wil aanbieden. Volgens een al gepubliceerde website moet het vanaf volgend jaar mogelijk worden dat het satellietsysteem contact zoekt met gewone LTE-gebaseerde smartphones, zonder dat hiervoor een ingebouwde satellietfunctie nodig is.

Enige voorwaarde is dat deze smartphones de hemel moeten kunnen zien. Binnen gebouwen werkt de dienst blijkbaar dus niet.

De dienst Direct to Cell moet in 2024 het al mogelijk maken via Starlink tekst (sms)berichten te versturen. Vanaf 2025 moet dit ook mogelijk worden voor spraak en data en krijgt uiteindelijk dan ook ondersteuning voor IoT-devices.

