Het kabinet schrapt een geplande subsidie van 160 miljoen euro voor breedbandaanleg in buitengebieden. Bovendien worden operators niet verplicht breedbandinternet in deze gebieden aan te leggen.

Dat schrijft verantwoordelijk minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. De regering vindt dat huishoudens in buitengebieden over een gemiddelde internetverbinding van minimaal 30 Mbps moeten beschikken. Maar voor de aanleg ervan, hoeft geen subsidie te worden gegeven.

Het betekent dat een eerder geplande subsidie van 160 miljoen euro voor breedbandaanleg wordt geschrapt. Volgens de minister zijn er voldoende middelen om de breedbandverbindingen in buitengebieden in snelheid op te hogen. Denk daarbij aan breedband via mobiele 4G/5G-netwerken, straalverbindingen en internet via low orbit satellieten als Starlink.

Als belangrijkste reden voor het schrappen van deze regeling geeft minister Adriaansens overigens de voorgenomen bezuinigingen van de Nederlandse regering.

Streep door verplichte aanleg

In relatie met het schrappen van deze subsidie, zet de minister ook een streep door de zogenoemde ‘universele dienstverlening’ die is vastgelegd in de Europese telecomcode. Dit is een maatregel die -in uiterste geval- operators verplicht breedbandinternetverbindingen in het buitengebied aan te leggen zodat de gewenste snelheid van 30 Mbps wordt bereikt.

Minister Adriaansens ziet geen heil in deze verplichting, onder meer vanwege de al eerder genoemde alternatieve mogelijkheden voor breedbandinternet in de omgevingen. Ook zou een verplichting de huidige marktwerking verstoren, aangezien de meeste operators zelf al bezig zijn met de uitrol van breedbandinternet in het buitengebied.

Alleen in uitzonderlijke en als laatste maatregel blijft de universele dienstverlening nog een middel om vanuit de overheid de uitrol van breedbandinternet af te dwingen, geeft de minister aan.

Tip: Kabinet trekt portemonnee voor meer ICT’ers op de arbeidsmarkt