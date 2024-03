Een sterke groei van de omzet uit de cloud- en GenAI-infrastructuur heeft Oracle in het derde kwartaal van fiscaal 2024 een licht hogere omzet bezorgd. In totaal steeg de kwartaalomzet met 7 procent naar een bedrag van 12,17 miljard euro (13,3 miljard dollar). De netto-omzet steeg met 18 procent naar een totaal van ongeveer 2,2 miljard euro (2,4 miljard dollar).

Volgens Oracle waren de goede kwartaalcijfers vooral het gevolg van meer contracten voor het cloudinfrastructuursegment of Oracle OCI. Vooral zijn in het afgelopen kwartaal een flink aantal grotere nieuwe clouddeals afgesloten.

Experts wijzen erop dat de groei van de omzet uit Oracle OCI vooral voortbouwt op de bestaande database-infrastructuur. Dit helpt bestaande en nieuwe klanten makkelijker op te schalen naar een complete cloudgebaseerde infrastructuur.

In totaal zag de OCI-business van Oracle in Q3 FY2024 de omzet met 49 procent toenemen tot een bedrag van 1,8 miljard dollar. Volgens de cloudspeler kan de omzetgroei in dit segment zelfs op 52 procent worden geschat wanneer bepaalde legacy hosting-operaties worden geschrapt. Dan komt de totale omzet voor het afgelopen kwartaal zelfs op 6,7 miljard dollar uit.

GenAI heel belangrijk

Een ander belangrijk onderdeel dat flink heeft bijgedragen aan de omzetgroei van Oracle in het afgelopen kwartaal is de eigen GenAI-infrastructuur. De cloudgigant heeft, onder meer met een deal met Nvidia, voor de benodigde GPU-infrastructuur flink geïnvesteerd en dit levert nu de benodigde resultaten.

Hoewel geen exacte cijfers hiervoor worden gegeven, meldt Oracle dat de vraag naar GenAI-infrastructuur het huidige aanbod overtreft. Oracle investeert daarom flink in nieuwe datacenters om aan de vraag van klanten te kunnen voldoen. Dit omdat het bedrijf ervan uitgaat dat GenAI voor de komende tijd nog steeds flink zal blijven groeien.

Tegelijkertijd ontwikkelt Oracle ook nieuwe GenAI-applicaties die klanten moeten helpen het beste uit deze technologie te halen, geeft Oracle CEO Larry Ellison in een commentaar aan.

Volgens geruchten zou Oracle ook waarschijnlijk deze week al een nieuwe deal met Nvidia aankondigen voor de eigen GenAI-infrastructuur en -oplossingen.

Zonnige vooruitzichten, maar ook risico’s

Oracle ziet verder de toekomst zonnig tegemoet. In ieder geval verwacht het al dat de totale omzet voor het fiscale jaar 2025 flink hoger komt te liggen dan wat het huidige fiscale jaar over 2024 gaat opbrengen. Ellison geeft aan dat dat er op dit moment ongeveer 40 OCI-deals zijn met een waarde van 1 miljard dollar per stuk die nog online moeten gaan.

Analisten zijn ook zeer positief over de ontwikkelingen bij Oracle, maar waarschuwen wel voor mogelijke risico’s. Het bedrijf zou onder meer nog meer moeten inzetten op GenAI-applicaties, iets wat bedrijven als ServiceNow en Salesforce nu veel beter doen. Ook moet Oracle er minder vanuit gaan dat klanten al hun applicaties in één cloudomgeving willen onderbrengen.

Daarnaast boekt het bedrijf minder omzet in de regio’s Noord-Amerika, de EMEA-regio en in Azië–Pacific. Het vierde kwartaal wordt voor Oracle daarom zeer belangrijk en spannend volgens analisten.

Ten slotte is er de zorg of Oracle voor zichzelf voldoende GPU-capaciteit kan regelen om de genoemde GenAI-plannen uit te voeren. Men stelt analisten hiervoor gerust door te stellen dat het zeker voor voldoende GPU-toegang en -capaciteit kan zorgen.

