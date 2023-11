ServiceNow heeft bekendgemaakt dat het de GenAI-functionaliteiten van Now Assist heeft uitgebreid. Now Assist is vanaf vandaag ook beschikbaar in Virtual Agent, Flow Generation en Field Service Management (FSM). Hierdoor kunnen klanten gebruikmaken van GenAI-features binnen deze oplossingen.

ServiceNow heeft Now Assist geïntegreerd in de kern van het platform, zodat de AI-laag goed kan samenwerken met het platform en de data die hierin te vinden is. Nu gaat ServiceNow één voor één Now Assist toevoegen aan bestaande oplossingen, zodat klanten efficiënter kunnen werken en de productiviteit kunnen verhogen.

Gartner verwacht dat de totale markt voor AI-oplossingen tussen nu en 2027 groeit naar 3 biljoen dollar, waarvan 36 procent zal gaan naar GenAI-oplossingen. Daarmee is een duidelijke trend waarneembaar dat organisaties echt geloven in een toekomst met GenAI.

Met Now Assist krijgen de klanten over een chat-assistent waaraan ze taken kunnen uitbesteden. Klanten kunnen dit doen door prompts te geven, oftewel vragen te stellen, aan de chatbot. Afhankelijk van de oplossing en context gaat Now Assist er dan mee aan de slag.

Now Assist in Virtual Agent

Now Assist in Virtual Agent helpt organisaties om geavanceerde GenAI-chatervaringen te voeren met verbeterde begeleide configuratiemogelijkheden. ServiceNow-klanten kunnen deze feature in ongeveer 15 minuten uitvoeren. Klanten en medewerkers kunnen nu sneller problemen oplossen, omdat vragen sneller bij de juiste medewerker terechtkomen en de GenAI-gestuurde chat kan direct de meest relevante informatie of acties uit de kennisbank en servicecatalogus van de klant halen.

Ook het afhandelen van serviceverzoeken en het vragen naar aanvullende informatie zit verwerkt in Virtual Agent. Hierdoor kunnen klanten sneller en efficiënter gesprekken voeren met de agent.

Flow Agent

Flow Generation versnelt de ontwikkeling van workflows op het Now Platform. Het ondersteunt beheerders en developers bij het genereren van blue-prints voor workflows, zodat ze sneller en op grotere schaal kunnen ontwikkelen. Het zet platte tekst om in low-code workflows zodat ontwikkelaars niet langer flow automations vanaf het begin hoeven te bouwen. Wanneer de eerste workflow is gebouwd, kunnen developers eenvoudig continu aanpassingen en verfijningen aanbrengen met behulp van de no-code design interface in App Engine.

Now Assist for FSM

Now Assist for FSM helpt de buitendienst bij het leveren van betere en meer proactieve ervaring en verhoogt de productiviteit. De nieuwe oplossing maakt gebruik van GenAI om toegang te krijgen tot alle activiteiten, onderdelen en incident data om werkorders samen te vatten. Voor de buitendienst, die van locatie naar locatie gaat en afhankelijk is van mobiele apparaten, is dit van groot belang. Door het werkorderproces te vereenvoudigen verbetert Now Assist for FSM de dienstverlening van monteurs, evenals de documentatie, compliance en consistentie.

ServiceNow zet AI centraal in platform

Volgens ServiceNow vorms AI de basis van het Now Platform. Natuurlijk was er altijd al sprake van AI in het platform, maar GenAI is wel degelijk een toevoeging. ServiceNow laat weten dat het fors inzet op deze nieuwe trend en het ook werkt aan nieuwe uitgebreide en veilige LLM’s. Daarnaast ondersteunt het ook LLM’s van derde partijen. Het mag duidelijk zijn dat dit pas het begin is van wat ServiceNow over een aantal jaar hoopt te bieden op het gebied van genAI.