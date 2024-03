De alles-in-een router Fritz!Box van de Duitse fabrikant AVM bestaat 20 jaar. Om de mijlpaal onder de aandacht te brengen, zijn de rest van het jaar events en acties te vinden via deze website.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verplichtte internetaanbieders een paar jaar geleden om hun klanten vrije routerkeuze te bieden. Het kleinzakelijke segment verwelkomde deze vrijheid, vertelde Eric van Uden, Country Manager Netherlands bij AVM, ons rond die tijd ook. AVM sprong hierop in door een eigen accountmanager aan te stellen voor dit marktsegment en een business portal te openen.

Voorheen richtte AVM zich met de Fritz!Box met name op thuisgebruikers die meer functionaliteiten willen dan wat standaard verkrijgbaar is bij de meeste internetaanbieders. Denk aan (semi-)professionele gebruikers die alles in de hand willen houden en daar de kennis en vaardigheden voor hebben.

Vooral bekend van XS4All

De Fritz!Box is in Nederland vooral bekend van internetaanbieder XS4All, die het apparaat leverde bij zijn diensten. Het is voor klanten van KPN (eigenaar van XS4All die deze zelfstandige dochteronderneming in 2020 integreerde) nog steeds mogelijk een Fritz!Box af te nemen onder de noemer ‘modem voor pro’s’. Voordat de ACM vrije routerkeuze verplicht stelde, mochten consumenten vaak geen eigen modem of router installeren. De provider verplichtte hen toen om de standaard meegeleverde apparatuur te gebruiken bij hun abonnement.

Het was mogelijk de Fritz!Box of andere routers te gebruiken, maar dan moesten gebruikers een XS4All-profiel hebben. Daarmee konden ze dan bijvoorbeeld niet bellen. Wie per se een andere modem of router wilde gebruiken, was genoodzaakt een afzonderlijk abonnement af te sluiten voor aanvullende diensten.

Eigen besturingssysteem

Het in Berlijn gevestigde AVM biedt verschillende producten voor breedbandaansluitingen en thuisnetwerken. Het bedrijf is met name in thuismarkt Duitsland bekend als fabrikant van apparatuur voor DSL, kabel, LTE en glasvezel. Het biedt naast routers ook apparatuur als draadloze repeaters, telefoons, radiatorthermostaten, slimme stekkers en LED-lampen, die via smart home-applicaties eenvoudig met elkaar zijn te verbinden.

De producten werken op een eigen besturingssysteem FRITZ!OS. Het bedrijf had in 2023 890 medewerkers en haalde een omzet van 580 miljoen euro. AVM is in 1986 opgericht.

In het oog springende mijlpalen voor de FRITZ!Box

2004 – De eerste FRITZ!Box wordt gepresenteerd op Cebit te Hannover op 18 maart 2004

2009 – FRITZ!Box voor VDSL

2010 – FRITZ!Box voor kabelaansluiting

2011 – FRITZ!Box voor mobiele LTE

2016 – FRITZ!Box Fiber voor glasvezelverbinding

2021 – FRITZ!Box voor 5G

2022 – FRITZ!Box voor 10 Gigabit glasvezel

