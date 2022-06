Volgens VodafoneZiggo kan elke Nederlandse klant inmiddels een eigen modem of router aansluiten. Aan het begin van de maand constateerde de Autoriteit Consument & Market (ACM) dat dit niet het geval was.

Nederlandse internetproviders zijn sinds januari verplicht om klanten te helpen bij het aansluiten van een eigen router of modem. Voor die tijd hadden internetproviders het voor het zeggen. Wilde je een eigen router of modem installeren, dan was de provider niet verplicht om te ondersteunen.

Nederlandse internetproviders staan onder toezicht van de Autoriteit Consument & Market (ACM). De waakhond controleert of internetproviders de nieuwe regels naleven. Aan het begin van juni bleek VodafoneZiggo in overtreding. Sommige klanten kregen geen vrije routerkeuze, ondanks de wet.

De ACM legde een last onder dwangsom op. Vanaf 1 juli moet VodafoneZiggo 12.500 euro betalen voor elke dag waarop klanten geen vrije routerkeuze krijgen. Onlangs liet VodafoneZiggo aan de ACM weten dat het probleem is opgelost. Volgens de provider heeft iedere Nederlandse klant inmiddels een vrije routerkeuze.

De ACM neemt aan VodafoneZiggo de waarheid spreekt. De boete wordt voorlopig niet ingevorderd. “Wel blijft de ACM in de komende tijd monitoren of er meldingen zijn van eindgebruikers”, voegde een woordvoerder toe.

Vrije routerkeuze

De vrije routerkeuze is een Europees initiatief. In 2021 voerde de Europese Commissie een richtlijn door die providers verplicht om klanten met een eigen router of modem te ondersteunen. Lidstaten bepaalden zelf wanneer de regel inging. De Nederlandse deadline was 28 januari 2022.

Een vrije routerkeuze is onpraktisch voor providers. Wanneer je iedere klant van hetzelfde model kan voorzien, dan houd je de installatie- en onderhoudskosten laag. Ben je verplicht om diverse routers en modems te ondersteunen, dan moet je meer personeel trainen en tijd investeren.

De regels zijn niet ontworpen om providers te helpen. De Europese Commissie wil een vrije markt. Brussel probeert iedere Europese inwoner eerlijke internettoegang te geven. Daarvoor introduceerde de Europese Commissie een richtlijn: de Open Internet Verordening.

Waarom?

De Open Internet Verordening is sinds 2016 van kracht. Sindsdien is het bijvoorbeeld verboden voor providers om extra kosten te rekenen voor het netwerkverkeer van een specifiek bedrijf. Zonder de regels zouden bedrijven de provider kunnen betalen om hun diensten goedkoper te maken dan concurrenten. Een eindgebruiker is sneller geneigd om voor de goedkopere optie te kiezen, wat de vrije markt verstoort.

De vrije routerkeuze hoort bij de Open Internet Verordening. Wilde je voor 2021 een router of modem aan consumenten verkopen, dan kon je niet om providers heen. Een consument zal immers geen router of modem kopen wanneer de provider het model weigert aan te sluiten.

Dat is een probleem. Heeft de provider het voor het zeggen, dan worden de meeste routers en modems ontworpen om gunstig te zijn voor providers. Zij waarderen makkelijk onderhoud en lage prijzen. De wens van een eindgebruiker, bijvoorbeeld snelheid en veiligheid, was irrelevant. Een vrije routerkeuze nodigt fabrikanten uit om te innoveren. We verwachten meer concurrentie en vernieuwing op de routermarkt.