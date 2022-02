Kabinet gebruikt European Chips Act om 218 miljoen euro te investeren

De European Chips Act stelt het Nederlandse kabinet in staat om 218,5 miljoen euro in Nederlandse chipfabrikanten te investeren. Het bedrag is klein in vergelijking met Duitsland, waar fabrikanten vijf tot tien miljard euro verwachten.

Op 8 februari presenteerde de Europese Commissie een wetsvoorstel om de chipproductie in Europa tegen 2030 te verdubbelen. Met de European Chips Act hoopt de Commissie 43 miljard euro op te halen voor nieuwe fabrieken, onderwijs en subsidies voor chipfabrikanten in Europa.

Daarnaast stelt de European Chips Act nieuwe regelgevingen voor om chipproductie in lidstaten te verhogen. Dankzij een van de aanpassingen kunnen lidstaten de productie van chipfabrikanten te subsidiëren. Op dit moment is staatshulp alleen bestemd voor onderzoek en pilotprojecten.

Nieuwe subsidies in Nederland

De European Chips Act is nog niet geaccepteerd door de Europese Raad en het Europees Parlement. Pas na een akkoord wordt het wetsvoorstel een wet. De nieuwe regels, waaronder subsidies voor chipfabrikanten, zijn voorlopig onbruikbaar. Desondanks droeg de Commissie alle lidstaten op om zich voor te bereiden op een akkoord. De Commissie beschouwt het chiptekort als hoge nood.

Budgetteren is een onderdeel van de voorbereiding. Vandaar overlegde het Nederlandse kabinet hoeveel subsidie er voor Nederlandse chipfabrikanten beschikbaar wordt gemaakt, en wie de subsidie zal ontvangen.

Het kabinet legt 218,5 miljoen euro apart. Dat is een marge van de 5 tot 10 miljard euro die in Duitsland wordt verwacht. Miljoenen euro’s zijn niets om de schouders voor op te halen, de kosten van een nieuwe fabriek lopen al gauw tot 10 á 20 miljard euro op. Bovendien gaf NXP (chipfabrikant in Eindhoven) alleen in 2021 al bijna 1,8 miljard euro aan onderzoek en innovatie uit.

Het huidige potje is overigens niet alleszeggend. Het kabinet budgetteerde onder druk van de Europese Commissie, die alle lidstaten opriep om zo snel mogelijk bij te dragen. Krijgt de Chips Act groen licht, dan heeft het kabinet elk jaar de mogelijkheid om nieuw bedrag beschikbaar te maken. Ook legt de Europese Commissie zelf 11 miljard euro in. Dat bedrag is pas te verdelen zodra de Chips Act wordt goedgekeurd.