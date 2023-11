De Nederlandse regering geeft NXP, ASML en Nearfield Instruments 230 miljoen euro subsidie voor tech- en chipproductie-onderzoek. De subsidie is onderdeel van een Europees Important Project of Common European Interest (Ipcei)-project.

Binnen de verstrekte overheidssubsidie, die onder de verantwoordelijkheid valt van demissionair minister van EZK Micky Adriaansens valt, ontvangt NXP subsidie voor twee projecten. Eén project richt zich op het ontwikkelen van nieuwe chips voor (mobiele) 6G-technologie. Het andere project richt zich op het ontwikkelen van een radarchip die de functionaliteit van zender, verwerker en ontvanger combineert. Dit voor hoge frequentieradars. Deze technologie zou onder meer in de industrie, de landbouw en in de gezondheidszorg kunnen worden gebruikt.

De timing van deze overheidssubsidie aan NXP is opmerkelijk, aangezien deze chipproducent eerder deze week de Nederlandse politiek heeft verweten het vestigingsklimaat voor het bedrijf mogelijk te verslechteren door bepaalde standpunten. Daardoor kan de vestiging van de Nederlandse chipproducent in ons land volgens de chipproducent mogelijk in het geding komen.

ASML krijgt een overheidssubsidie binnen het Ipcei-kader voor het beschikbaar stellen van een ‘next-generation’ chipproductiemachine aan Europese partners. Hiermee kunnen de partners meer kennis opdoen en kleinere chips maken die besparen op materiaal en energiegebruik. Denk aan chips op steeds kleinere nanometer-niveaus.

Geautomatiseerd testsysteem voor chips

Nearfield Instruments, een spin-off van onderzoeksinstituut TNO, is gespecialiseerd in meetapparatuur voor chips. Het bedrijf krijgt de overheidssubsidie voor het ontwikkelen van een volledig geautomatiseerd testsysteem. Doordat chips steeds kleiner worden, moeten ook inspectie en het testen van de kwaliteit van de geproduceerde chips mee-evolueren.

De meetapparatuurspecialist voor chips werkt aan een volledig geautomatiseerd testproces, dat deze nieuwe chips test met de grootste precisie. Dit kan veel tijdwinst opleveren in het productieproces van betrouwbare chips, zegt de regering.

Subsidie uit Ipcei-project

De overheidssubsidie is afkomstig uit een Ipcei-project van de EU. Hierbij moeten subsidievoorstellen van de lidstaten voor bepaalde technologische projecten eerst door de EU akkoord worden bevonden. Onlangs is deze goedkeuring versterkt, zodat de regering de subsidies nu definitief heeft toegekend.

