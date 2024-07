Rotterdamse chip-inspecteur Nearfield Instruments haalt 135 miljoen binnen

Nearfield Instruments heeft 135 miljoen euro aan investeringen binnengehaald. De smak geld bevordert de verdere groei van het chipbedrijf, dat Samsung al tot het klantenbestand mag rekenen.

Nearfield werd opgericht in 2016 als spin-off van TNO. Het Rotterdamse bedrijf controleert met de eigen machines de bouwkwaliteit van moderne chips, ook wel Process Control-metrologie genoemd. Dat is een toepassing die steeds meer van belang is, nu de meetmaten in chiptechnologie atomisch klein zijn geworden. Daarnaast is het ontwerp van moderne chips inmiddels veelal driedimensionaal, met gestapelde stukjes silicium om de prestaties verder te verbeteren.

Walden Catalyst, een Amerikaanse investeringsmaatschappij, leidde de Series C-ronde. Founding Managing Partner Young Sohn stelt: dat geavanceerde chips “de belangrijkste pijlers voor wereldwijde innovatie en groei” zijn. “De volgende generatie halfgeleiders wordt aangedreven door geavanceerde lithografie en 3D-integratie, met kleinere features, diepere ’trenches’ en kleinere toleranties.” Om die reden is het noodzakelijk om betere meetapparatuur in huis te hebben.

Eerder haalde Nearfield Instruments al 17,5 miljoen euro (2021) en 27 miljoen euro (2023) op. Eind 2023 ontving het bedrijf tevens overheidssubsidie voor de verdere ontwikkeling, waarbij het toenmalige kabinet Rutte-IV 230 miljoen beschikbaar stelde aan Nearfield, NXP en ASML.

Samsung-deal

Onlangs wist Nearfield de Zuid-Koreaanse reus Samsung binnen te halen als klant. De meettechniek van Nearfield, genaamd Quadra, overleefde een “intensieve evaluatieperiode“, zoals Bits & Chips het onlangs omschreef. Samsung en Nearfield werken echter al vijf jaar samen om defecten op te sporen. Toch werd de tech enkel door de R&D-divisie ingezet en zet Samsung de apparaten van Nearfield pas sinds kort in voor massaproductie.

Nearfield omschrijft Quadra als een meetsysteem dat niet destructief is en een hoge throughput en resolutie toestaat. Met name de snelheid is essentieel voor een praktische inzet binnen de chipindustrie, aangezien elk tijdrovend onderdeel al gauw duizenden euro’s per uur kost.

